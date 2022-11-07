6 cách mà khăn lau trang điểm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da mà bạn nên chú ý hơn.

Khăn ướt có chứa cồn, chất này sẽ làm trôi đi lớp trang điểm của bạn, nhưng nó cũng lấy đi lớp dầu tự nhiên trên da của bạn. Da thiếu ẩm dẫn đến khô ráp, sần sùi. Mặc dù vậy, những loại khăn này không làm sạch da mặt hiệu quả mà vẫn để lại cặn bẩn, khiến da bạn kém hấp thụ hơn. Vì vậy, khi bạn thoa kem dưỡng ẩm sau đó, chúng không hoạt động tốt như bạn muốn.

2. Chúng có thể dẫn đến phản ứng dị ứng

Sử dụng khăn ướt được biết là có thể gây ra các phản ứng dị ứng. Đỏ và sắc tố là phổ biến, nhưng cũng có thể có các phản ứng nghiêm trọng. Trở lại năm 2015, một phụ nữ cũng bị phản ứng tương tự và vì khăn ướt, cô ấy đã để lại những vết phồng rộp giống vết bỏng trên ngón tay và mặt. Nếu bạn thực sự phải sử dụng khăn lau, bạn nên đọc nhãn và kiểm tra các thành phần trước.

3. Chúng là lý do khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn và nổi mụn

Mọi người sử dụng khăn lau mặt để loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm,… nhưng họ không biết rằng một chất cặn bã luôn ẩn lại khó lau scahj chỉ bằng khăn tẩy trang. Điều này dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn.

4. Chúng có thể gây ung thư

“Chất ướt” trong khăn tẩy trang không gì khác ngoài hóa chất và chất bảo quản, có hại cho làn da của bạn. Hóa chất như paraben có liên quan đến việc gây ung thư vú, vì nó bắt chước các đặc tính của estrogen và có thể làm tăng sự phát triển của tế bào vú.

5. Chúng có thể gây lão hóa sớm

Theo một bác sĩ thẩm mỹ và chuyên gia chăm sóc da nổi tiếng, sử dụng khăn lau trang điểm có thể khiến bạn già đi sớm. Khi bạn sử dụng khăn lau mặt, bạn có xu hướng chà xát da với nó một cách thô bạo dẫn đến tình trạng da chùng nhão, nếp nhăn và sắc tố.

6. Nó không thực sự làm sạch da mặt của bạn

Theo chuyên gia thẩm mỹ và chăm sóc da nổi tiếng Renée Rouleau, khăn lau trang điểm không bao giờ thực sự làm sạch da mặt của bạn. Chúng chỉ “bôi bớt bụi bẩn, vi khuẩn, dầu và lớp trang điểm xung quanh nó”. Chúng phá vỡ các hạt trang điểm, nhưng đó là tất cả những gì chúng làm. Rửa sạch đúng cách luôn luôn được yêu cầu và cần thiết. Cách tốt nhất để loại bỏ lớp trang điểm là rửa sạch bằng nước và sữa rửa mặt dịu nhẹ.

Theo Brightside