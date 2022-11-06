Tuyệt chiêu làm đẹp cấp tốc tiết kiệm thời gian mà chị em nào cũng nên bỏ túi

Các thủ thuật cuộc sống sẽ giúp bạn từ một kẻ "thất bại" trong ngoại hình trở thành một người xứng đáng được lên bìa tạp chí hoặc ít nhất là được nhiều lời khen ngợi.

Tóc nhờn hoặc bóng dầu có thể làm hỏng vẻ ngoài của bạn ngay lập tức. Bạn có thể thử gội đầu một phần nếu không có dầu gội khô hoặc máy sấy tóc, hoặc cảm thấy mình đang trong tình huống không thoải mái, chẳng hạn như trên tàu.

Tách những lọn tóc hẹp ra khỏi trán và thái dương, vén phần tóc còn lại ra sau và buộc tóc đuôi ngựa thấp. Làm ướt các sợi đã tách dưới vòi nước chảy, tốt nhất là bằng dầu gội đầu. Sẽ không mất hơn 20 phút để mái tóc ẩm của bạn khô. Sau đó, buộc đuôi ngựa cao cẩn thận che đi phần tóc nhờn của bạn bằng những lọn tóc mới gội.

2. Một cách nhanh chóng để sửa chữa móng tay của bạn

Bạn đang yên tâm chăm sóc khu vườn của mình thì sếp gọi bạn đi họp gấp. Bàn tay và móng tay của bạn trông không đẹp. Bụi bẩn sẽ không dễ dàng bay ra và da bạn trông khô sần.

Nước nóng và bàn chải đánh răng mềm để giải cứu là rất thích hợp ngay lúc này. Ngâm tay vào bát với nước nóng trong vòng 5-10 phút. Sau đó, sử dụng bàn chải đánh răng và làm sạch các ngón tay của bạn ngay trong nước. Bạn cũng có thể thêm một ít xà phòng. Bàn tay của bạn trông sẽ đẹp hơn rất nhiều: bàn chải đánh răng làm sạch cả bụi bẩn và tế bào chết trên da.

Sử dụng phương pháp tương tự để làm sạch móng tay của bạn khỏi thuốc nhuộm quần áo. Đừng quên vứt bỏ bàn chải đánh răng này sau khi sử dụng nhé.

3. "Cuộc sống thứ hai" cho đôi giày của bạn

Đôi giày yêu thích của bạn đã trở thành một mớ hỗn độn sau một lần đi bộ bất cẩn và bạn không thể mua một đôi mới? Tác hại của nước và bụi bẩn có thể được khắc phục bằng một loại kem bôi tay đơn giản. Thoa một chút kem lên đôi giày khô của bạn và chúng sẽ trông đẹp hơn nhiều chỉ sau vài giờ.

4. Vòng bụng phẳng lì trong 10 phút

Cả cuối tuần bạn đã đi ăn quà vặt chưa và tối nay bạn có hẹn nhau không? Ciếc quần jean yêu thích của bạn đang cố gắng "báo động" cho việc bạn ăn quá nhiều và không chịu được. Đừng lo lắng: squats sẽ giúp bạn. Bài tập này có tác dụng tích cực tức thì. Tuy nhiên, lợi ích của nó sẽ rõ ràng hơn nếu bạn thực hiện nó một cách thường xuyên.

Hãy đặt chiều rộng vai bàn chân cách nhau. Gót chân trên sàn. Ngồi xuống càng thấp càng tốt, giữ thẳng lưng và nhìn thẳng về phía trước. Sau đó, 20 lần ngồi lên xuống như vậy sẽ giúp bụng bạn trông gầy hơn và quần jean của bạn sẽ dễ dàng mặc vừa hơn.

5. Hô biến mái tóc bóng mượt tức thì

Nếu bạn có chân tóc dầu, ngọn tóc của bạn thường trông khô, rối và chẻ ngọn. Để sửa phần đuôi tóc lộn xộn, bạn nên dùng lược chải tóc và một vài giọt dầu (tinh dầu, mỹ phẩm hoặc dầu ô liu).

Nhỏ vài giọt dầu vào lược và chải ngọn tóc. Dầu sẽ làm mềm những ngọn tóc chẻ ngọn và làm cho chúng trông bóng mượt. Đảm bảo bạn không chạm vào tóc sau khi làm thủ thuật này, dầu ở ngọn tóc không được chạm vào chân tóc.

Theo Brightside