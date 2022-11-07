Tạm biệt tình trạng lông mọc ngược trong tích tắc với những bí kíp siêu lợi hại này

Trang điểm 07/11/2022 05:33

Đôi khi bạn có những nốt mụn lạ trên da trông không giống như mụn nhọt hay phát ban? Rất có thể bạn bị lông mọc ngược. Nó luôn là một bất ngờ khó chịu và thường xảy ra nhất trên mặt, chân, nách hoặc vùng bikini, nhưng nói thẳng ra là hoàn toàn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.

Lông mọc ngược chắc chắn không đe dọa sức khỏe nhưng chúng rất khó chịu và gây xấu hổ. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm ra nguyên nhân gây ra chúng và những gì có thể được thực hiện để loại bỏ chúng.

Lông mọc ngược là những sợi lông đã cuộn tròn lại và bắt đầu mọc ngược vào da thay vì mọc lên từ đó. Lông mọc ngược rất khó chịu, nó gây kích ứng da, ngứa ngáy, thậm chí đôi khi có thể bị nhiễm trùng và biến thành vết lở loét giống như mụn nhọt.

Không sử dụng kem cạo lông

Nếu bạn không thích làm mềm da trước khi cạo và chỉ cạo khô, dao cạo sẽ bén phần đuôi lông và điều này có thể khiến lông mọc ngược .

Giải pháp - sử dụng kem hoặc gel cạo lông trước khi cạo râu và kem dưỡng ẩm sau khi cạo.

Mặc quần áo chật

Tạm biệt tình trạng lông mọc ngược trong tích tắc với những bí kíp siêu lợi hại này - Ảnh 1

Nếu bạn thường xuyên mặc quần áo bó sát, điều này có thể ngăn chặn các sợi lông phát triển theo đúng hướng. Thay vào đó, chúng sẽ bắt đầu phát triển vào da.

Giải pháp rất đơn giản, bạn không nên mặc quần áo bó sát mọi lúc.

Sử dụng nhíp

Tạm biệt tình trạng lông mọc ngược trong tích tắc với những bí kíp siêu lợi hại này - Ảnh 2

 

Nhổ lông có thể là một nguyên nhân khác khiến lông mọc ngược. Đôi khi nhíp không kéo hết lông mà chỉ kéo căng nó. Và trong khi nó bị kéo căng ra, nó sẽ cong lại và có thể mọc lại vào da.

Giải pháp là hãy làm ẩm da bằng kem dưỡng ẩm hoặc dầu dừa trước khi dùng nhíp.

Tạm biệt tình trạng lông mọc ngược trong tích tắc với những bí kíp siêu lợi hại này - Ảnh 3

 

Một lựa chọn khác là xem xét các cách thay thế để loại bỏ lông không mong muốn, như tẩy lông hoặc thậm chí là laser. Laser có thể loại bỏ nó vĩnh viễn.

Bạn không làm sạch da sâu

Tạm biệt tình trạng lông mọc ngược trong tích tắc với những bí kíp siêu lợi hại này - Ảnh 4

 

Đôi khi, da chết có thể chặn bề mặt da, buộc lông mới mọc bên trong nó phải mọc nghiêng dưới da thay vì hướng lên trên.

Giải pháp cho việc này là tẩy da chết. Sử dụng găng tay tẩy tế bào chết cho cơ thể và tẩy tế bào chết tự hay hay mặt nạ tẩy tế bào chết cho mặt. Và đừng quá lạm dụng, các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp khuyên bạn nên tẩy da chết không quá hai lần một tuần.

Lông xoăn hoặc thô tự nhiên

Tạm biệt tình trạng lông mọc ngược trong tích tắc với những bí kíp siêu lợi hại này - Ảnh 5

 

Bạn có thể bị lông mọc ngược thường xuyên hơn những người khác nếu bạn có kiểu lông xoăn, nghĩa là các nang lông bị cong. Lông thực tế sẽ uốn cong trở lại và vào lại da.

Nếu bạn sở hữu lông thô, nó có thể có những đầu nhọn đến mức có thể đâm xuyên qua da và mọc vào trong.

Giải pháp rất đơn giản vì bạn không thể thực sự thay đổi kiểu lông của mình nê hãy chăm chỉ dưỡng ẩm nhé.

Theo Brightside

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