Bí quyết dẹp sạch mụn cơ thể cho nàng tự tin khoe dáng

Chăm sóc da 06/11/2022 08:46

Mụn cơ thể là một tình trạng da có thể xảy ra do mất cân bằng nội tiết tố hoặc có thể là kết quả của nhiều sai lầm trong quá trình chăm sóc da. Tuy nhiên, nó không phải là tình trạng dễ chịu để giải quyết.

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Ảnh minh họa: Internet

Mụn xuất hiện trên ngực, lưng, bụng hoặc chân có thể khá đau. Nó chỉ biến mất khi điều trị một cách đúng đắn. Mặc dù có rất nhiều cách tự làm mà bạn có thể lựa chọn, nhưng đôi khi tốt nhất bạn nên nhờ chuyên gia tư vấn về vấn đề này, đặc biệt là khi mụn trên cơ thể cứng đầu và không biến mất.

Những điều chuyên gia đề xuất:

  • Tránh sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết có sử dụng các loại hạt vì chúng có thể tạo ra những vết xước nhỏ trên da.
  • Luôn chọn sản phẩm có chứa axit salicylic để giúp làm sạch và loại bỏ dầu thừa trên da. Mụn trứng cá trên cơ thể có thể được giảm bớt khi sử dụng thường xuyên các phương pháp điều trị tại chỗ bằng axit salicylic.
Bí quyết dẹp sạch mụn cơ thể cho nàng tự tin khoe dáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Vi khuẩn gây ra mụn trứng cá hoạt động tích cực trên da tiết mồ hôi. Vì vậy, hãy luôn tắm ngay sau khi tập luyện.
  • Mặc quần áo có chất liệu sợi tự nhiên. Chọn các loại vải thoáng khí, như cotton. Nó giúp giữ cho da không bị tắc nghẽn do mồ hôi bị mắc kẹt, tế bào da chết, dầu thừa và vi khuẩn.
  • Tránh các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) cao, vì chúng có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng nhanh và có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn.

Những điều chuyên gia khuyến nghị:

Da bị mụn thường ra nhiều tế bào da hơn, có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra mụn nếu chúng không được loại bỏ. Vì vậy, hãy luôn tẩy tế bào chết cho da bằng sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho cơ thể ít nhất một hoặc hai lần một tuần để giúp ngăn ngừa mụn trứng cá.

Dưỡng ẩm cho da hàng ngày bằng kem dưỡng ẩm không gây mụn để giúp ngăn ngừa mụn trên cơ thể.

Sử dụng phương pháp điều trị tại chỗ thay vì chọn thuốc. Không lấy, nặn hoặc gãi mụn trên cơ thể. Điều này có thể gây nhiễm trùng và dẫn đến sẹo. Bôi benzoyl peroxide hoặc gel axit salicylic lên các khu vực bị ảnh hưởng để điều trị.

Bí quyết dẹp sạch mụn cơ thể cho nàng tự tin khoe dáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời là rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn đang để cơ thể tiếp xúc với tia UV từ ánh nắng mặt trời. Kem chống nắng cũng có thể góp phần làm tắc nghẽn lỗ chân lông nên hãy chọn sản phẩm phù hợp. Đảm bảo chọn sản phẩm không chứa dầu và nhẹ trên da.

Theo Femina

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