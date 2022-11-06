Bí quyết dẹp sạch mụn cơ thể cho nàng tự tin khoe dáng

Mụn xuất hiện trên ngực, lưng, bụng hoặc chân có thể khá đau. Nó chỉ biến mất khi điều trị một cách đúng đắn. Mặc dù có rất nhiều cách tự làm mà bạn có thể lựa chọn, nhưng đôi khi tốt nhất bạn nên nhờ chuyên gia tư vấn về vấn đề này, đặc biệt là khi mụn trên cơ thể cứng đầu và không biến mất.

Da bị mụn thường ra nhiều tế bào da hơn, có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra mụn nếu chúng không được loại bỏ. Vì vậy, hãy luôn tẩy tế bào chết cho da bằng sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho cơ thể ít nhất một hoặc hai lần một tuần để giúp ngăn ngừa mụn trứng cá.

Dưỡng ẩm cho da hàng ngày bằng kem dưỡng ẩm không gây mụn để giúp ngăn ngừa mụn trên cơ thể.

Sử dụng phương pháp điều trị tại chỗ thay vì chọn thuốc. Không lấy, nặn hoặc gãi mụn trên cơ thể. Điều này có thể gây nhiễm trùng và dẫn đến sẹo. Bôi benzoyl peroxide hoặc gel axit salicylic lên các khu vực bị ảnh hưởng để điều trị.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời là rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn đang để cơ thể tiếp xúc với tia UV từ ánh nắng mặt trời. Kem chống nắng cũng có thể góp phần làm tắc nghẽn lỗ chân lông nên hãy chọn sản phẩm phù hợp. Đảm bảo chọn sản phẩm không chứa dầu và nhẹ trên da.

Theo Femina