Mẹo xử lý gọn gàng vùng "vi ô lông" dưới cách tay mềm mịn, trắng mượt cực đỉnh cho chị em

5 cách tự làm để chống lại lông trên cơ thể sau đây có thể giúp chúng ta vứt dao cạo đi mà vẫn có vùng nách tuyệt vời.

Đường và chanh là những nguyên liệu nổi tiếng trong việc chống lại những sợi lông không mong muốn. Chúng là thành phần của một hỗn hợp có đường - một chất giống như sáp giúp loại bỏ lông một cách dễ dàng và lâu dài. Mặc dù quá trình này gây hơi đâu với một số người, nhưng kết quả có thể kéo dài đến 4 tuần và không khiến lông mọc ngược nhiều.

Nhân tiện, nếu bạn thêm mật ong, bạn có thể dễ dàng làm bằng lò vi sóng. Đối với điều này, bạn sẽ cần:

1 cốc đường

1/4 cốc mật ong

nước ép từ 1/2 quả chanh (2 muỗng canh)

Trộn các thành phần trong một cái bát và khuấy cho đến khi mịn, sau đó cho vào lò vi sóng quay trong 2 phút. Lấy nó ra và khuấy sau mỗi 20 đến 30 giây. Để nguội trước khi sử dụng.

Chanh có tính axit, vì vậy nó cũng hoạt động như một chất tẩy trắng, làm cho lông của bạn nhẹ và gần như không bị bết, đồng thời làm chậm sự phát triển của lông. Dưới đây là một phương pháp khắc phục có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này:

Lấy 2 muỗng canh đường và 1/2 cốc nước ấm.

Thêm 2 thìa nước cốt chanh và khuấy đều.

Sử dụng nó vào nách và để trong 20 phút.

Rửa sạch bằng nước ấm bằng cách chà xát nhẹ.

Lặp lại 2 đến 3 lần một tuần.

Nếu bạn sử dụng cả hai loại này cùng nhau, bạn sẽ không gặp vấn đề gì giữa các lần xử lý lông, chẳng hạn như khi lông bạn lộ rõ ​​nhưng không đủ dài để kéo ra.

2. Lòng trắng trứng + bột bắp

Bạn đã bao giờ thử đắp mặt nạ dạng lột chưa? Nếu câu trả lời là “có”, bạn có thể biết rằng nó hiệu quả hơn trong việc loại bỏ lông trên cơ thể hơn là loại bỏ mụn đầu đen. Vì vậy, tại sao không làm loại mặt nạ này cho vùng nách của bạn?

Đập một quả trứng, đổ lòng trắng vào một cái bát và bỏ lòng đỏ đi.

Thêm 1/2 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng canh đường và khuấy kỹ.

Bôi hỗn hợp lên vùng có lông và để cho đến khi khô. Sau đó, tạm biệt vùng lông của bạn và lột nó ra!

3. Sữa + nghệ

Đây là một biện pháp khắc phục khác để làm cho lông dưới cánh tay của bạn mọc chậm và mỗi lúc một mỏng hơn. Tất cả bạn cần là:

3 muỗng cà phê bột nghệ

1 thìa cà phê sữa

Bây giờ trộn 2 hỗn hợp này thành hỗn hợp đặc sệt và thoa lên vùng da dưới cánh tay trong vòng 20-30 phút cho đến khi hỗn hợp khô hoàn toàn. Khi hết thời gian, lấy một chiếc khăn sạch, thấm ướt bằng nước ấm và chà mặt nạ theo chuyển động tròn. Sau đó, rửa sạch những gì còn sót lại và dùng khăn lau khô. Lặp lại thường xuyên để có hiệu quả rõ rệt.

4. Đu đủ + nghệ

Đu đủ có chứa papain - một loại enzym có khả năng phá hủy các nang lông, ngăn chúng mọc lại.

Lấy 1-2 thìa đu đủ sống nghiền nhuyễn, trộn với nửa thìa bột nghệ rồi khuấy đều.

Thoa nó lên vùng da có vấn đề và massage nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng.

Để hỗn hợp trong 15 phút và rửa sạch.

Tuy nhiên, biện pháp khắc phục chỉ hiệu quả trong thời gian dài, vì vậy hãy lặp lại nó 2-3 lần một tuần trong vài tháng để đạt được kết quả đáng kinh ngạc.

5. Tinh bột nghệ + muối nở

Nếu bạn muốn ăn đu đủ hơn là lãng phí nó để tẩy lông, thì đây là một phương pháp khắc phục ít kỳ lạ hơn. Nó thực sự dễ thực hiện và kết quả đến nhanh hơn bạn nghĩ.

Để làm, bạn cho 1 phần nghệ, 2 phần baking soda và trộn với nước.

Thêm nước dần dần trong khi trộn các thành phần để tạo thành một hỗn hợp mỏng.

Thoa nó vào nách và để khô.

Dùng tay xoa đều hỗn hợp, sau đó rửa sạch và lau khô vùng nách.

Hãy nhớ rằng nghệ có màu cam tươi và làn da của bạn có thể thay đổi một chút, vì vậy hãy kiên nhẫn và chuẩn bị cho việc chà xát nhiều hơn.

Theo Brightside