Những tác động "hủy hoại" làn da và mái tóc vào kỳ kinh nguyệt, chị em đã biết chưa?

Trang điểm 09/11/2022 06:05

Mức độ mà các hormone có thể tàn phá sinh lý của chúng ta gần như không thể tin được. Và trong chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta, sự cân bằng nội tiết tố sẽ bị xáo trộn với các tác động của nó được mô tả là hỗn loạn.

Mức độ và sự cân bằng giữa ba loại hormone chính là estrogen, progesterone và testosterone liên tục thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta. Những hormone này chịu trách nhiệm gây ra một số thay đổi về thể chất và tinh thần trong cơ thể chúng ta, từ thay đổi tâm trạng, đầy hơi đến đau nhức cơ thể, và những thay đổi về da và tóc.

Những tác động 'hủy hoại' làn da và mái tóc vào kỳ kinh nguyệt, chị em đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mức độ estrogen có liên quan đến độ dày của da và mức độ giữ nước của da. Điều này về cơ bản xác định các chức năng như làn da của bạn hồi phục tốt như thế nào hoặc thậm chí nó hoạt động như một hàng rào chống lại môi trường bên ngoài tốt như thế nào. Mức độ estrogen cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất dầu trên da của bạn.

Testosterone tác động đến việc sản xuất bã nhờn (dầu) trên da của bạn và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của tóc và rụng tóc. 

Sự cân bằng giữa các hormone này bắt đầu bị xáo trộn vài ngày trước kỳ kinh nguyệt và có thể dẫn đến một loạt các vấn đề về da và tóc. Một số vấn đề phổ biến cần chú ý và mẹo giúp bạn vượt qua như sau.

Mụn

Những tác động 'hủy hoại' làn da và mái tóc vào kỳ kinh nguyệt, chị em đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn nhọt bùng phát ngay trước khi bắt đầu kỳ kinh. Nguyên nhân phần lớn là do sự tăng tiết bã nhờn, dẫn đến bít lỗ chân lông và từ đó vi khuẩn sinh sôi nảy nở, gây ra mụn.

Thuốc uống và thuốc bôi được bác sĩ da liễu kê đơn để kiểm soát cả triệu chứng (sự phát triển của vi khuẩn) và cả nguyên nhân (sản xuất bã nhờn dư thừa). Nếu mụn tái phát trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn, bác sĩ da liễu có thể giúp bạn thiết lập một thói quen trong khoảng thời gian đó để ngăn ngừa mụn bùng phát.

Nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm

Những vết nhiễm trùng này rất phổ biến ở mặt trong của đùi và vùng mu do sử dụng băng vệ sinh, tampon,… Mồ hôi trở thành chất xúc tác khiến những vết nhiễm trùng này phát triển thêm.

Các thực hành vệ sinh tốt như thay băng vệ sinh thường xuyên và rửa sạch vùng kín thường xuyên bằng nước ấm sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng. Bác sĩ da liễu có thể tư vấn cho bạn về các loại thuốc uống và thuốc bôi chính xác có thể giúp điều trị nhiễm trùng cụ thể. Nếu đây là đặc điểm tái phát trong thời kỳ kinh nguyệt, thì bạn có thể hỏi bác sĩ da liễu để được dùng thuốc dự phòng.

Da khô

Những tác động 'hủy hoại' làn da và mái tóc vào kỳ kinh nguyệt, chị em đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mức độ estrogen thấp hơn có thể làm giảm mức độ collagen, elastin và axit hyaluronic trong da của bạn, dẫn đến da khô và xỉn màu. Tránh sử dụng bột hoặc bất kỳ loại chất tẩy rửa sát trùng nào. Chúng có xu hướng làm khô da hơn nữa. Thay vào đó, hãy chọn loại kem dưỡng ẩm phù hợp dựa trên loại da của bạn và dưỡng ẩm thường xuyên.

Một quy trình rất nhẹ được gọi là ion hóa có thể được sử dụng để truyền huyết thanh dưỡng ẩm vào các lớp sâu hơn của da. Đối với những trường hợp nghiêm trọng hơn, các phương pháp điều trị như tiêm axit hyaluronic có nhiều hứa hẹn và cho kết quả tốt.

Sắc tố da

Đối với những phụ nữ có các tình trạng như nám và quầng thâm, kinh nguyệt có thể là một thời điểm đặc biệt tồi tệ vì trong thời kỳ này, các vùng sắc tố có thể trở nên sẫm màu hơn.

Những tác động 'hủy hoại' làn da và mái tóc vào kỳ kinh nguyệt, chị em đã biết chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi kết quả vĩnh viễn chỉ có thể mang lại bằng cách điều chỉnh nội tiết tố, có những ứng dụng và quy trình bôi tại chỗ có thể giúp giảm sắc tố. Bác sĩ da liễu có thể kê một số loại kem và thuốc uống để giúp bạn cải thiện sắc tố da và sức khỏe tổng thể, cũng như một số quy trình nhắm mục tiêu như lột da bằng hóa chất và làm săn chắc da bằng laser.

Viêm da tiếp xúc

Do thường xuyên tiếp xúc và bị kích ứng với băng vệ sinh nên da có xu hướng ngứa và đỏ dẫn đến nổi mụn nước và đỏ mảng nhỏ. Thực hành vệ sinh tốt cùng với điều trị triệu chứng của bác sĩ có thể giúp bạn điều này một cách lâu dài. 

Hãy nhớ rằng trong khi chu kỳ kinh nguyệt là một phần sinh lý tất yếu của bạn, thì việc sống chung với những tác động khó chịu tương tự là điều có thể tránh khỏi. Chỉ cần đảm bảo tìm kiếm sự trợ giúp y tế kịp thời và chọn sống một lối sống lành mạnh ngay cả trong thời gian "đèn đỏ" trong tháng.

Theo Femina

Thực hư việc dùng khăn tẩy trang làm mụn bùng phát và tăng nguy cơ ung thư?

Thực hư việc dùng khăn tẩy trang làm mụn bùng phát và tăng nguy cơ ung thư?

Mặc dù chỉ cần lau sạch lớp trang điểm nghe có vẻ như là một điều dễ dàng sau một ngày mệt mỏi, nhưng thực sự không phải vậy. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Sử dụng khăn lau trang điểm thường xuyên có thể làm tổn thương da nghiêm trọng và dẫn đến một số vấn đề.

Xem thêm
Từ khóa:   kinh nguyệt ảnh hưởng làn da vấn đề về da dưỡng da trong kỳ kinh nguyệt

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 39 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ