Những tác động "hủy hoại" làn da và mái tóc vào kỳ kinh nguyệt, chị em đã biết chưa?

Mức độ estrogen có liên quan đến độ dày của da và mức độ giữ nước của da. Điều này về cơ bản xác định các chức năng như làn da của bạn hồi phục tốt như thế nào hoặc thậm chí nó hoạt động như một hàng rào chống lại môi trường bên ngoài tốt như thế nào. Mức độ estrogen cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất dầu trên da của bạn.

Mức độ và sự cân bằng giữa ba loại hormone chính là estrogen, progesterone và testosterone liên tục thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta. Những hormone này chịu trách nhiệm gây ra một số thay đổi về thể chất và tinh thần trong cơ thể chúng ta, từ thay đổi tâm trạng, đầy hơi đến đau nhức cơ thể, và những thay đổi về da và tóc.

Sự cân bằng giữa các hormone này bắt đầu bị xáo trộn vài ngày trước kỳ kinh nguyệt và có thể dẫn đến một loạt các vấn đề về da và tóc. Một số vấn đề phổ biến cần chú ý và mẹo giúp bạn vượt qua như sau.

Testosterone tác động đến việc sản xuất bã nhờn (dầu) trên da của bạn và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của tóc và rụng tóc.

Mụn

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Mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn nhọt bùng phát ngay trước khi bắt đầu kỳ kinh. Nguyên nhân phần lớn là do sự tăng tiết bã nhờn, dẫn đến bít lỗ chân lông và từ đó vi khuẩn sinh sôi nảy nở, gây ra mụn.

Thuốc uống và thuốc bôi được bác sĩ da liễu kê đơn để kiểm soát cả triệu chứng (sự phát triển của vi khuẩn) và cả nguyên nhân (sản xuất bã nhờn dư thừa). Nếu mụn tái phát trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn, bác sĩ da liễu có thể giúp bạn thiết lập một thói quen trong khoảng thời gian đó để ngăn ngừa mụn bùng phát.

Nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm

Những vết nhiễm trùng này rất phổ biến ở mặt trong của đùi và vùng mu do sử dụng băng vệ sinh, tampon,… Mồ hôi trở thành chất xúc tác khiến những vết nhiễm trùng này phát triển thêm.

Các thực hành vệ sinh tốt như thay băng vệ sinh thường xuyên và rửa sạch vùng kín thường xuyên bằng nước ấm sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng. Bác sĩ da liễu có thể tư vấn cho bạn về các loại thuốc uống và thuốc bôi chính xác có thể giúp điều trị nhiễm trùng cụ thể. Nếu đây là đặc điểm tái phát trong thời kỳ kinh nguyệt, thì bạn có thể hỏi bác sĩ da liễu để được dùng thuốc dự phòng.

Da khô

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Mức độ estrogen thấp hơn có thể làm giảm mức độ collagen, elastin và axit hyaluronic trong da của bạn, dẫn đến da khô và xỉn màu. Tránh sử dụng bột hoặc bất kỳ loại chất tẩy rửa sát trùng nào. Chúng có xu hướng làm khô da hơn nữa. Thay vào đó, hãy chọn loại kem dưỡng ẩm phù hợp dựa trên loại da của bạn và dưỡng ẩm thường xuyên.

Một quy trình rất nhẹ được gọi là ion hóa có thể được sử dụng để truyền huyết thanh dưỡng ẩm vào các lớp sâu hơn của da. Đối với những trường hợp nghiêm trọng hơn, các phương pháp điều trị như tiêm axit hyaluronic có nhiều hứa hẹn và cho kết quả tốt.

Sắc tố da

Đối với những phụ nữ có các tình trạng như nám và quầng thâm, kinh nguyệt có thể là một thời điểm đặc biệt tồi tệ vì trong thời kỳ này, các vùng sắc tố có thể trở nên sẫm màu hơn.

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Trong khi kết quả vĩnh viễn chỉ có thể mang lại bằng cách điều chỉnh nội tiết tố, có những ứng dụng và quy trình bôi tại chỗ có thể giúp giảm sắc tố. Bác sĩ da liễu có thể kê một số loại kem và thuốc uống để giúp bạn cải thiện sắc tố da và sức khỏe tổng thể, cũng như một số quy trình nhắm mục tiêu như lột da bằng hóa chất và làm săn chắc da bằng laser.

Viêm da tiếp xúc

Do thường xuyên tiếp xúc và bị kích ứng với băng vệ sinh nên da có xu hướng ngứa và đỏ dẫn đến nổi mụn nước và đỏ mảng nhỏ. Thực hành vệ sinh tốt cùng với điều trị triệu chứng của bác sĩ có thể giúp bạn điều này một cách lâu dài.

Hãy nhớ rằng trong khi chu kỳ kinh nguyệt là một phần sinh lý tất yếu của bạn, thì việc sống chung với những tác động khó chịu tương tự là điều có thể tránh khỏi. Chỉ cần đảm bảo tìm kiếm sự trợ giúp y tế kịp thời và chọn sống một lối sống lành mạnh ngay cả trong thời gian "đèn đỏ" trong tháng.

Theo Femina