Chia sẻ chị em top 5 mặt nạ kiểm soát bả nhờn, se kín lỗ chân lông lợi hại mà da dầu cực mê

Trang điểm 09/11/2022 13:22

Nếu bạn có làn da dầu, điều đó có nghĩa là da của bạn sản xuất quá nhiều bã nhờn, cuối cùng khiến da mặt của bạn trông bóng hoặc nhờn. Bã nhờn là một chất nhờn được sản xuất bởi các tuyến bã nhờn trong cơ thể, về cơ bản hoạt động để bảo vệ cơ thể bạn khỏi bị mất độ ẩm. Khi nó được bài tiết quá mức, bạn có xu hướng có làn da dầu. Nó có thể vừa là thuận lợi vừa có thể là bất lợi, tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau.

Chia sẻ chị em top 5 mặt nạ kiểm soát bả nhờn, se kín lỗ chân lông lợi hại mà da dầu cực mê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có vô số các loại mặt nạ tự nhiên để giảm dầu nhờn cho da và hầu hết chúng đều sử dụng các nguyên liệu có sẵn tại nhà hoặc có thể tìm thấy ở các cửa hàng địa phương. Để giúp bạn bắt đầu, đây là một số loại mặt mà bạn có thể tự làm tại nhà để dễ dàng bổ sung vào thói quen chăm sóc da của mình.

1. Mặt nạ nha đam và nghệ

Chia sẻ chị em top 5 mặt nạ kiểm soát bả nhờn, se kín lỗ chân lông lợi hại mà da dầu cực mê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nha đam được biết đến là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời và có đặc tính chống viêm ưu việt. Nó cũng giúp thông thoáng lỗ chân lông và giảm mụn trứng cá. Nghệ giúp duy trì làn da sáng khỏe cũng như chống lại vi khuẩn.

2. Mặt nạ lòng trắng trứng và chanh

Nếu bạn có lỗ chân lông to, thì gói mặt này rất đáng thử. Lòng trắng trứng giúp thu nhỏ lỗ chân lông cũng như làm căng da trong khi chiết xuất từ ​​chanh ngăn ngừa tác hại của quá trình oxy hóa cũng như giảm độ nhờn của da.

3. Mặt nạ đất sét và dầu tràm trà

Dầu tràm trà được biết đến với đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn. Trộn nó với đất sét là một cách tuyệt vời để giúp giảm lượng dầu thừa cũng như mụn trứng cá. Nó đặc biệt có lợi cho những người thường xuyên nổi mụn.

4. Mặt nạ mật ong và bạc hà

Chia sẻ chị em top 5 mặt nạ kiểm soát bả nhờn, se kín lỗ chân lông lợi hại mà da dầu cực mê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn và có thể giúp hydrat hóa làn da của bạn trong khi nước ép bạc hà chứa axit salicylic có thể giúp giảm mụn trứng cá. Sự kết hợp này mang lại trải nghiệm sảng khoái và trẻ hóa làn da.

5. Bột yến mạch và mật ong 

Bột yến mạch rất giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm trong khi mật ong rất tốt để giữ ẩm cho da trong khi chống lại mụn trứng cá.

Theo Femina

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