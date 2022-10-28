3 bước chủ chốt để "Nữ thần không tuổi Yoona" giữ gìn vẻ đẹp tuổi 32

Gần 15 năm hoạt động tích cực trong làng giải trí , Yoona SNSD vẫn luôn khiến người hâm mộ mê mẩn với nhan sắc đỉnh cao bao năm không đổi của mình, đặc biệt là visual gây thương nhớ trong K-drama mới – Big Mouth. Vậy đâu là bí quyết giúp “center quốc dân” duy trì sắc vóc trong suốt thời gian vừa qua?

Tuy đã ngấp nghé tuổi 32, Yoona SNSD vẫn là “quốc bảo hàng đầu” của các thương hiệu mỹ phẩm đình đám. Sau khi kết thúc hợp đồng với Innisfree, cô nàng đã trở thành nàng thơ tiếp theo của hãng mỹ phẩm “high-end” Estee Lauder. Không còn nét ngây thơ và trong sáng, Yoona trong Estee Lauder sở hữu làn da căng bóng glowy cùng ánh nhìn sắc sảo hơn nhờ vào các bí kíp “skincare” bên dưới:

Không phải nghiễm nhiên mà Yoona lại được chọn làm đại sứ thương hiệu mới của Estée Lauder – một trong những hãng mỹ phẩm “high-end” hàng đầu về ngăn ngừa lão hóa. Để sở hữu làn da trắng sáng, căng bóng và mịn màng như hiện tại, Yoona đã chú ý đến việc sử dụng các sản phẩm chống lão hóa từ rất sớm. Trước khi bước sang tuổi 25, nữ thần tượng chú trọng đến serum chứa nhiều dưỡng chất chuyên sâu trong việc giúp da đều màu, thúc đẩy tái tạo da, ngăn ngừa lão hóa để mang lại sắc thái rạng rỡ, tươi trẻ. Yoona luôn nằm trong danh sách những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất giới giải trí Hàn Quốc. Do đó, cô nàng thường được các thương hiệu mỹ phẩm tên tuổi “chọn mặt gửi vàng” cũng là lẽ đương nhiên.

Để sở hữu làn da trắng sáng, căng bóng và mịn màng như hiện tại, Yoona đã chú ý đến việc sử dụng các sản phẩm chống lão hóa từ rất sớm.Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ quên kem chống nắng

Có thể nói, kem chống nắng luôn là vật bất ly thân với Yoona. Bất kể là trời râm hay là nắng, nữ thần tượng luôn mang theo kem chống nắng bên mình. Các sản phẩm chống nắng sẽ tạo được rào cản ngăn ngừa tác động của tia UV – tác nhân gây lão hóa khiến da trở nên thâm nám và giúp da luôn tươi trẻ, căng tràn sức sống. Nếu không sử dụng kem chống nắng, mọi bước chăm sóc da tiếp theo sẽ trở nên vô nghĩa. Vì thế, bạn nên đầu tư cho mình một sản phẩm chống nắng phù hợp để đảm bảo làn da được bảo vệ tốt nhất.

"Double cleansing" cho da

Làm sạch da thôi là chưa đủ, Yoona còn “double cleansing” để đảm bảo loại bỏ tối ưu bụi bẩn, vi khuẩn khiến da bí bách và hình thành mụn. Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch da thôi là chưa đủ, Yoona còn “double cleansing” để đảm bảo loại bỏ tối ưu bụi bẩn, vi khuẩn khiến da bí bách và hình thành mụn. Sau bước tẩy trang và dùng sữa rửa mặt, cô nàng còn sử dụng mặt nạ đất sét để làm sạch sâu lỗ chân lông. Tuy nhiên, để không gây hại và đạt hiệu quả chăm sóc da tối ưu, bạn chỉ nên đắp mặt nạ đất sét 2 lần/tuần và cấp ẩm ngay lúc đó nhằm giữ nước cho da.