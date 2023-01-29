WHO đánh giá tình trạng khẩn cấp của dịch COVID-19

Tin y tế 29/01/2023 09:59

Mới đây, WHO nhóm họp để thảo luận về tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, phiên họp thứ 14 của ủy ban diễn ra gần 3 năm từ ngày cơ quan này gióng cảnh báo khẩn cấp cao nhất đối với COVID-19, khi bệnh này lây lan ra ngoài Trung Quốc.

Cuộc họp gần nhất trước đó diễn ra vào tháng 10.2022 với kết luận rằng đại dịch vẫn là “tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế” (PHEIC), cấp độ cảnh báo cao nhất của WHO.

Tại cuộc họp ngày 27.1, ông Tedros nêu ý kiến rằng tình trạng khẩn cấp chưa thể kết thúc bởi số ca tử vong đang gia tăng và nỗ lực ứng phó chung còn chệch choạc.

“Tại quá nhiều nước, các công cụ mạnh mẽ, có khả năng cứu người (xét nghiệm, vắc xin và cách điều trị) vẫn chưa đến tay nhóm dân số cần nhất, đặc biệt là người lớn tuổi và nhân viên y tế”, ông Tedros nói. Tổng giám đốc WHO đánh giá thế giới đang bước vào năm thứ 4 của đại dịch với vị trí tốt hơn một năm trước. Khi đó, biến thể Omicron đang đạt đỉnh lây lan và có hơn 70.000 ca tử vong mỗi tuần.

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Đánh giá tình trạng COVID-19. Ảnh: Thanh Niên

Tỷ lệ tử vong mỗi tuần đã giảm xuống dưới 10.000 ca vào tháng 10.2022 nhưng bắt đầu tăng lại từ tháng 12.2022. Việc Trung Quốc dỡ bỏ quy định về COVID-19 cũng khiến số ca tử vong tăng đột biến. Gần 40.000 ca tử vong vì Covid-19 được báo cáo, hơn một nửa trong đó là tại Trung Quốc. Ông Tedros cho rằng con số thực tế chắc chắn cao hơn nhiều.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam mới nhất, theo Người Lao Động, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 27-1 đến 16 giờ ngày 28-1, cả nước ghi nhận 18 ca mắc, tăng so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.395 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.483 ca nhiễm).

Trong ngày cả nước có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.612.438 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca.

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Biểu đồ COVID-19 mới nhất trong ngày

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe COVID-19

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