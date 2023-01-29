Gần 3.000 trường hợp đến khám các bệnh lý về da, con số được dự báo trước sẽ gia tăng sau kì nghỉ lễ.

Theo Báo Người Lao Động, tại khu vực tiếp nhận khám bệnh, các ghế chờ đông kín người. Do tiên lượng số lượt khám chữa bệnh đầu năm sẽ tăng cao nên bệnh viện đã sắp xếp nhân sự hướng dẫn, hỗ trợ; không để tình trạng bệnh nhân phải chờ đợi lâu, chen lấn mất trật tự.

Ngồi chờ đến lượt khám bệnh, chị N.T.T (ngụ TP HCM) cho biết nhân kỳ nghỉ Tết, chị về quê chơi với gia đình. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh lại lạ nước khiến da chị nổi nhiều mụn. "Da nổi mụn rất ngứa, khó chịu nên khi quay trở lại TP HCM, tôi tranh thủ đến bệnh viện khám trước khi bắt đầu đi làm. Hy vọng, da mặt tôi sẽ được phục hồi nhanh chóng" - chị T. nói.

Nhiều trẻ em đến khám các bệnh về da. Ảnh: Người Lao Động

Không chỉ người lớn, nhiều trẻ em cũng bị viêm da đến bệnh viện khám trong ngày đầu năm mới. Bế con gái 6 tháng tuổi, chị P.T.H lo lắng: "Bé có tiền sử viêm da, về quê khiến tình trạng ngày càng nặng hơn. Da mặt bé nổi mụn nước nên tôi tranh thủ đưa con đến khám".

BSCK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Phó Giám đốc bệnh viện chia sẻ trên VTC News cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, do nhiều người thường thức khuya, ăn nhiều đồ ngọt, béo, cộng thêm việc thay đổi thời tiết nên bệnh về da bùng phát.

Theo thống kê, các nhóm bệnh mà bệnh viện tiếp nhận nhiều trong ngày đầu năm gồm bệnh ngoài da như viêm da cơ địa, mụn trứng cá, viêm da tiếp xúc dị ứng, mụn cóc…; các bệnh lây truyền qua đường tình dục như sùi mào gà, giang mai.

Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP.HCM khuyến cáo, người dân nếu thấy có dấu hiệu bất thường hoặc đã có sẵn các bệnh về da và tình trạng ngày càng nặng hơn, cần sớm đến bệnh viện có chuyên khoa da liễu để được bác sĩ thăm khám và có hướng xử lý kịp thời, tránh bệnh tình trầm trọng.

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