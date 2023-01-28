Cộng đồng mạng xót lòng cháu bé tử vong nghi hóc hạt bí ngày Tết: Mong con sớm siêu thoát

Tin y tế 28/01/2023 15:56

Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương và nhắc nhở nhau về việc cẩn trọng khi trẻ không may bị hóc các dị vật vào ngày Tết.

Theo thông tin từ Tạp chí Trẻ em Việt Nam, tài khoản Huyền Trần chia sẻ sau khi biết thông tin: "Đọc xong tin tức mà thấy thắt lòng, thương con, khổ thân con, giờ bố mẹ con biết sống sao? Chỉ biết chia buồn cùng gia đình, cầu mong con sớm siêu thoát".

Tài khoản Anh Phùng xót xa: "Thương quá! Chắc bé khó chịu lắm. Nhìn người mẹ khóc gục trên thi thể con mà đau lòng".

Tài khoản Bùi Thị Hoà nhấn mạnh: "Các phụ huynh cần phải biết hóc dị vật rất nguy hiểm".

Bên cạnh vô số cư dân mạng khác bày tỏ sự thương tiếc: “Ra đi thanh thản nhé con, xin chia buồn cùng gia đình!”, “Mong gia đình em vượt qua nỗi đau! Mong con về suối vàng hưởng an lạc”…, cũng có rất nhiều bình luận các phụ huynh khuyến cáo nhau về vụ việc trên.

Cộng đồng mạng xót lòng cháu bé tử vong nghi hóc hạt bí ngày Tết: Mong con sớm siêu thoát - Ảnh 1

 

Cộng đồng mạng xót lòng cháu bé tử vong nghi hóc hạt bí ngày Tết: Mong con sớm siêu thoát - Ảnh 2
Nhìn người mẹ khóc gục trên thi thể con mà đau lòng. Ảnh: Báo Pháp Luật

Tài khoản Quỳnh Anh đã nhắc nhở người thân của mình có con nhỏ trong một bài viết: "Từ nay không được cho con ăn hạt bí, hạt dưa nữa nhé…".

Tài khoản Nhật Anh chia sẻ: "Mấy em nhỏ hay lấy hạt dưa hạt bí nhai nguyên vỏ lắm, con mình cũng hay lượm hạt dưa nhai nguyên vỏ mà nó mới có 2 tuổi thôi, giờ sợ, không dám để trên bàn nữa".

Theo thông tin từ Báo Công Thương trước đó, theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhi T.Đ.L được người nhà đưa vào viện cấp cứu vào khoảng 21h35 phút ngày 26/1 (mùng 5 Tết) trong tình trạng ho, khó thở, nghi có dị vật đường thở. Ngay khi tiếp nhận, các y, bác sĩ trong kíp trực đã thăm khám đầy đủ, cho khám tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh; thực hiện cận lâm sàng đầy đủ.

Đến 23h15 cùng ngày, điều dưỡng khoa Nhi hô hấp đến chăm sóc bệnh nhưng không có bệnh nhi tại buồng bệnh nên báo cáo bác sĩ ca trực.

Đến 4h00 sáng 27/1, bệnh nhi được đưa trở lại trong tình trạng mạch cổ không bắt được, toàn thân tím tái, lồng ngực không di động, đồng tử giãn, bụng chướng, ngưng thở, ngưng tim ngoại viện không rõ nguyên nhân. Lúc này, kíp trực đã đưa bé vào Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Nhân viên y tế và lãnh đạo bệnh viện đã gặp gỡ, giải thích tình trạng bệnh của trẻ và động viên, chia sẻ với người nhà.

Cộng đồng mạng xót lòng cháu bé tử vong nghi hóc hạt bí ngày Tết: Mong con sớm siêu thoát - Ảnh 3

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Thương

Trước đó, cùng ngày, tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi, anh Trần Văn Chi (trú thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bức xúc tố bệnh viện này tắc trách khiến cháu T.Đ.L. (3 tuổi, con trai anh Chi) tử vong.

Theo anh Chi, khoảng 20h00 ngày 26/1 (mùng 5 Tết), con anh chơi đùa cùng với nhiều cháu bé khác. Một số cháu lớn lấy hạt bí để ăn. Lúc này, cháu L. có biểu hiện khó thở, nôn ọe nên vợ chồng anh cho rằng cháu bị hóc hạt bí nên chở đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi. Khi đến viện, anh đã báo với y bác sĩ cháu L. nghi bị hóc hạt bí. Sau đó, một bác sĩ trẻ đến dùng dụng cụ y tế kiểm tra cuống họng của cháu và nói với gia đình không có gì.

“Tôi đã nói đi nói lại là cháu bị hóc hạt bí, cần chụp phim, nội soi kiểm tra. Một lúc sau, nhân viên y tế mới đưa con tôi đi chụp phim. Sau đó, bác sĩ coi phim nói không có gì đâu. Trong khi đó, con tôi vẫn muốn nôn nhưng nôn không được”, anh Chi nói.

“Y tá nói với tôi giờ không có ai làm việc cả, sáng mai mới làm”. Khoảng 23h00, gia đình chở cháu về nhà.

Đến rạng sáng 27/1, gia đình thuê taxi đưa cháu L. quay trở lại bệnh viện. Bệnh nhi được đưa thẳng vào phòng cấp cứu và chuyển lên phòng Hồi sức tích cực.

Khoảng 20 phút sau, bác sĩ thông báo cháu bé không qua khỏi. Gia đình bệnh nhi rất bức xúc trước cách làm việc tắc trách của bệnh viện.

Về vụ việc này, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết gia đình đã ký cam kết từ chối khám nghiệm tử thi. Hiện vụ việc vẫn đang được các bên liên quan phối hợp điều tra để có kết luận cuối cùng.

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe hóc hạt bí

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