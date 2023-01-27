Những tia UV này sẽ có khả năng gây ung thư, tổn thương không thể phục hồi cho DNA của các tế bào tiếp xúc. Cụ thể, sự tiếp xúc của các tế bào này trong 20 phút với bức xạ UV của đèn để làm khô gel gây ra 20 đến 30% tế bào chết. Đáng chú ý, nếu người sử dụng liên tục trong ba ngày (20 phút/ngày) có thể phá hủy 65 đến 70% tế bào.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, các nhà khoa học mới phát hiện thiết bị này có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Theo các nhà khoa học, tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím có các bước sóng dao động từ 280nm đến 400nm sẽ thúc đẩy ung thư da. Trong khi, loại đèn UV làm móng có phổ khác nhau (khoảng từ 340nm đến 395nm).

Nhóm tác giả nhấn mạnh, sự phơi nhiễm có thể dẫn đến tổn thương ti thể, DNA và sự gia tăng các phân tử phản ứng oxy trong các tế bào vẫn còn sống. Chúng là yếu tố thúc đẩy đột biến DNA.

Nhóm nghiên cứu đã quan sát được, loại đèn này gây ra các đột biến có cùng loại với các đột biến trong ung thư da.

Những kết quả sơ bộ này chắc chắn là đáng lo ngại. Tuy nhiên, trước khi có thể kết luận loại đèn UV làm móng có thể gây ung thư da, khoa học phải cần phải có thêm các nghiên cứu dịch tễ học ở những người thường xuyên sử dụng thiết bị này.

Cũng theo Báo Phụ Nữ Việt Nam, sơn móng tay là hình thức làm đẹp phổ biến được các chị em yêu thích trong nhiều năm trở lại đây. Và để tiết kiệm thời gian chờ đợi, làm cho gel, sơn móng tay nhanh khô và bền lâu, hầu hết các cơ sở làm đẹp sử dụng máy sấy chuyên dụng.

Thiết bị đèn UV trong các tiệm nail có tác dụng khiến gel sơn móng khô và bám lâu hơn. Ảnh: Internet

FDA (Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cho biết, mọi người nên tránh dùng máy sấy móng tay UV nếu đang sử dụng một số loại thuốc hoặc chất bổ sung khiến cơ thể nhạy cảm hơn với tia UV, chẳng hạn như kháng sinh, thuốc tránh thai, estrogen... Cơ quan này cũng khuyên bạn nên loại bỏ mỹ phẩm, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc da trước khi sử dụng máy sấy móng tay và thoa kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 15 khi dùng máy sấy móng tay UV.