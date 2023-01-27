Chuyên gia cảnh báo: Máy sấy móng tay UV có thể làm hỏng DNA và đột biến gây ung thư

Tin y tế 27/01/2023 18:01

Các nhà nghiên cứu cho hay, máy sấy sử dụng tia cực tím (UV) thường được sử dụng để làm khô gel sơn móng tay có thể gây nguy cơ ung thư.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, các nhà khoa học mới phát hiện thiết bị này có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Theo các nhà khoa học, tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím có các bước sóng dao động từ 280nm đến 400nm sẽ thúc đẩy ung thư da. Trong khi, loại đèn UV làm móng có phổ khác nhau (khoảng từ 340nm đến 395nm).

Những tia UV này sẽ có khả năng gây ung thư, tổn thương không thể phục hồi cho DNA của các tế bào tiếp xúc. Cụ thể, sự tiếp xúc của các tế bào này trong 20 phút với bức xạ UV của đèn để làm khô gel gây ra 20 đến 30% tế bào chết. Đáng chú ý, nếu người sử dụng liên tục trong ba ngày (20 phút/ngày) có thể phá hủy 65 đến 70% tế bào.

Nhóm tác giả nhấn mạnh, sự phơi nhiễm có thể dẫn đến tổn thương ti thể, DNA và sự gia tăng các phân tử phản ứng oxy trong các tế bào vẫn còn sống. Chúng là yếu tố thúc đẩy đột biến DNA.

Chuyên gia cảnh báo: Máy sấy móng tay UV có thể làm hỏng DNA và đột biến gây ung thư - Ảnh 1

Máy sấy sơn móng tay phát tia cực tím có thể làm hỏng DNA. Ảnh: Internet

Nhóm nghiên cứu đã quan sát được, loại đèn này gây ra các đột biến có cùng loại với các đột biến trong ung thư da.

Những kết quả sơ bộ này chắc chắn là đáng lo ngại. Tuy nhiên, trước khi có thể kết luận loại đèn UV làm móng có thể gây ung thư da, khoa học phải cần phải có thêm các nghiên cứu dịch tễ học ở những người thường xuyên sử dụng thiết bị này.

Cũng theo Báo Phụ Nữ Việt Nam, sơn móng tay là hình thức làm đẹp phổ biến được các chị em yêu thích trong nhiều năm trở lại đây. Và để tiết kiệm thời gian chờ đợi, làm cho gel, sơn móng tay nhanh khô và bền lâu, hầu hết các cơ sở làm đẹp sử dụng máy sấy chuyên dụng.

Chuyên gia cảnh báo: Máy sấy móng tay UV có thể làm hỏng DNA và đột biến gây ung thư - Ảnh 2
Thiết bị đèn UV trong các tiệm nail có tác dụng khiến gel sơn móng khô và bám lâu hơn. Ảnh: Internet

FDA (Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cho biết, mọi người nên tránh dùng máy sấy móng tay UV nếu đang sử dụng một số loại thuốc hoặc chất bổ sung khiến cơ thể nhạy cảm hơn với tia UV, chẳng hạn như kháng sinh, thuốc tránh thai, estrogen... Cơ quan này cũng khuyên bạn nên loại bỏ mỹ phẩm, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc da trước khi sử dụng máy sấy móng tay và thoa kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 15 khi dùng máy sấy móng tay UV.

Điều tra về siro ho khiến 300 trẻ em tử vong nghi chứa chất độc hại

Điều tra về siro ho khiến 300 trẻ em tử vong nghi chứa chất độc hại

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang mở cuộc điều tra về siro ho bị nhiễm độc.

Xem thêm
Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe máy sấy móng tay tia UV

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản