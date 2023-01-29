Cứu người phụ nữ đứt rời cổ tử cung, nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông

Tin y tế 29/01/2023 06:01

Người phụ nữ bị sốc đa chấn thương rất phức tạp, vỡ xương chậu, đứt rời bàng quang niệu đạo và cổ tử cung đã được cứu chữa khẩn cấp.

Thông tin từ VTV cho hay, bệnh viện đã báo động đỏ cứu sống người phụ nữ. Chị C.T.N. (35 tuổi) cấp cứu sau khi bị tai nạn giao thông trong tình trạng sốc chấn thương: vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang.

Bệnh nhân nhanh chóng được xử trí hồi sức cấp cứu chống sốc. Vừa xử trí hồi sức cấp cứu chống sốc cho nữ bệnh nhân, các bác sĩ đồng thời hội chẩn, chẩn đoán xác định các tổn thương. Chỉ định phẫu thuật nhanh chóng được đưa ra, xác định chính xác vị trí và tiến hành xử trí như: đứt rời bàng quang - niệu đạo, đứt rời thân tử cung và cổ tử cung, vỡ xương chậu.

Cứu người phụ nữ đứt rời cổ tử cung, nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cũng theo VietNamNet, quá trình trước và trong phẫu thuật, xử trí các tổn thương, bác sĩ chỉ định truyền tới 2.500ml máu cho nữ bệnh nhân. Sau ca mổ, sức khỏe chị ổn định sau phẫu thuât, tiếp tục theo dõi tại viện.

TS.BS Vũ Đức Thụ, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa và tổng hợp cho biết: Sốc đa chấn thương là một cấp cứu ngoại khoa tối khẩn cấp, nếu không được cấp cứu kịp thời thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Sự phối hợp của đồng bộ, nhiều chuyên khoa cùng một lúc góp phần xử trí nhanh chóng, chính xác, từ đó cứu sống người bệnh.

Trước đó, theo Người Đưa Tin, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ nhiều chuyên khoa của bệnh viện vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện huy động nhiều ê-kíp bác sĩ cứu sống nữ bệnh nhân T.T.C.L, 26 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng sốc đa chấn thương nguy kịch.

Trước đó, bệnh nhân L. cùng chồng đưa 2 con đi khám bệnh tại Tp.Cần Thơ bằng xe máy, trên đường về khi di chuyển đến địa phận thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông với xe tải.

Bệnh nhân L. được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, báo động đỏ nội viện. Bệnh nhân có chẩn đoán: Sốc chấn thương do gãy toác khung chậu - vết thương hở chậu bẹn trái, tầng sinh môn sinh dục, vết thương lóc da chậu bẹn bên phải, gãy kín xương đùi bên phải.

Xác định lựa chọn tối ưu là thực hiện can thiệp nội mạch cấp cứu kiểm soát tình trạng chảy máu, ổn định huyết động để nhanh chóng kiểm soát tổn thương khác.

Kết quả ghi nhận tổn thương có nhiều ổ thoát mạch từ nhánh động mạch chậu trong hai bên, bác sĩ can thiệp mạch xác định vị trí và tiến hành bơm tắc bằng hỗn hợp keo. 

Sau can thiệp nút mạch thành công (trong 30 phút) tình trạng huyết động bệnh nhân cải thiện tốt mạch rõ, huyết áp ổn định.

Theo trình tự, bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thận - Tiết niệu thực hiện dẫn lưu bàng quang ra da. Bác sĩ Chấn thương chỉnh hình nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu xử trí đặt cố định ngoài giữ cố định tổn thương gãy toác khung chậu, cố định tạm xương đùi gãy. Bác sĩ phụ Sản kết hợp xử lý vết thương hở phức tạp vùng bẹn trái.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, tình trạng huyết động bệnh nhân ổn định và được điều trị tiếp tại khu hồi sức ngoại.

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe sốc đa chấn thương

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