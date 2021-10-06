Đại học Stellenbosch (Nam Phi) cho thấy phát hiện một lượng lớn phân tử gây viêm trong các cục máu siêu nhỏ của người có triệu chứng Covid-19 kéo dài, có thể gây ra những bệnh về tim mạch hay cục đông máu nghiêm trọng.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, nghiên cứu của Đại học Stellenbosch (Nam Phi) cho thấy phát hiện một lượng lớn phân tử gây viêm trong các cục máu siêu nhỏ được lấy từ mẫu máu của người có triệu chứng Covid-19 kéo dài. Một phát hiện mới để lại di chứng khá nghiêm trọng sau khi mắc Covid-19.

Trang truyền thông Bloomberg đưa tin, trong tuyên bố hôm 4/10, nhà khoa học Resia Pretorius của Đại học Stellenbosch cho biết những phân tử này chứa fibrinogen và alpha(2)-antiplasmin. Trong trạng thái bình thường, cơ thể con người duy trì sự cân bằng giữa hiện tượng đông máu, quá trình máu đông đặc giúp ngăn ngừa mất máu sau chấn thương, và tan cục huyết, giúp ngăn ngừa những bệnh như nhồi máu, tắc mạch máu, đột quỵ.

Một số bệnh nhân Covid-19 trải qua những triệu chứng kéo dài - Ảnh: Reuters

Với việc có nồng độ alpha(2)-antiplasmin trong máu cao, khả năng các cục máu đông tự tan bị giảm mạnh. Đại học Stellenbosch cho biết: "Đây có thể là nguyên nhân gây ra những triệu chứng kéo dài mà các bệnh nhân Covid-19 mắc phải". Đây cũng là bằng chứng cho thấy Covid-19 có thể gây ra những bệnh về tim mạch hay cục đông máu nghiêm trọng.

Covid-19 có thể gây ra những bệnh về tim mạch hay cục đông máu nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Nghiên cứu của Đại học Stellenbosch dựa trên mẫu bệnh phẩm thu được từ 100 bệnh nhân trải qua triệu chứng Covid-19 kéo dài. Nghiên cứu này đã được bình duyệt và đăng tải trên tạp chí khoa học Cardiovascular Diabetology.

Hiện nay, các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu trên phạm vi đối tượng lớn hơn để tìm ra liệu pháp điều trị hiệu quả cho các triệu chứng lâu dài mà Covid-19 để lại.

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