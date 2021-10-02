Các nghiên cứu cho thấy việc tiêm vaccine cúm và vaccine COVID-19 cùng lúc vẫn an toàn

Tin y tế 02/10/2021 14:11

Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng (JCVI) khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 tăng cường cùng vaccine cúm vào mùa thu và mùa đông này.

Theo trang The Guardian (Anh), trong một thử nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả của việc tiêm cùng lúc các loại vaccine phòng bệnh khác nhau tại một lần hẹn, các nhà khoa học nhận thấy tiêm vaccine phòng cúm cùng lúc với vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer hoặc AstraZeneca vẫn an toàn.

Nghiên cứu cho thấy việc tiêm kết hợp một số loại vaccine phòng cúm và với vaccine COVID-19, dù một số người gặp nhiều tác dụng phụ hơn, song các phản ứng chủ yếu chỉ ở mức độ nhẹ đến trung bình. Các tác dụng phụ thường gặp nhất bao gồm đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nhức đầu hoặc đau cơ.

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Các phản ứng chủ yếu chỉ ở mức độ nhẹ đến trung bình - Ảnh: PA

Kết quả xét nghiệm máu trên các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm cho thấy không có tác động tiêu cực đến phản ứng miễn dịch đối với việc tiêm lần lượt vaccine COVID-19 và vaccine cúm ở 2 cánh tay khác nhau trong một lần hẹn.

Các nhà khoa học nghiên cứu kết hợp tiêm phòng cúm và COVID-19 (ComFluCov) cho biết những phát hiện này đã giúp củng cố lời khuyên gần đây từ Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng (JCVI) trong việc triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường cùng vaccine tiêm phòng cúm vào mùa thu và mùa đông này.

Tiến sĩ Rajeka Lazarus - nhà khoa học chính của thử nghiệm, nhà tư vấn về các bệnh truyền nhiễm và vi sinh tại Bệnh viện Đại học Bristol và Quỹ Weston NHS Foundation Trust - cho biết đây mới chỉ là nghiên cứu sơ bộ chưa được đánh giá ngang hàng, song nó được coi là “một bước tiến thực sự tích cực” cho những người đủ điều kiện tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường và tiêm phòng cúm tại một lần hẹn.

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Đây được coi là 'một bước tiến thực sự tích cực' cho những người đủ điều kiện tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường và tiêm phòng cúm - Ảnh: Internet

Thử nghiệm tiến hành ở 12 địa điểm của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tại Anh và xứ Wales, đã nghiên cứu các phản ứng phụ và phản ứng miễn dịch của 679 người tiêm mũi thứ 2 bằng vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca ở một cánh tay, sau đó tiếp tục tiêm một trong 3 loại vaccine cúm ở cánh tay còn lại. Các tình nguyện viên được chia thành hai nhóm tuổi, dưới 65 tuổi và 65 tuổi trở lên.

Hiện nay, khoảng 3/4 tình nguyện viên cho biết họ gặp ít nhất một tác dụng phụ toàn thân, chẳng hạn mệt mỏi. Trong số đó, chỉ có hiếm hoi các báo cáo cho thấy phản ứng nghiêm trọng, với chỉ một người nhập viện với chứng đau nửa đầu.

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Trước khi xuất hiện tác nhân gây bệnh, vaccine có tác dụng chống lại bệnh tật bằng cách tạo ra các kháng thể cho hệ thống miễn dịch. Đồng thời, vaccine như tạo một "lớp vỏ" bảo vệ mạnh mẽ chống lại các triệu chứng nguy hiểm và tử vong. 

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Từ khóa:   các loại vaccine ngăn ngừa cúm dịch Covid-19

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