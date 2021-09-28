Trong danh sách này, Indian News đã đưa ra 9 căn bệnh "chết người" đã được kiểm soát bằng cách sử dụng vaccine vô cùng hiệu quả.

Do đại dịch Covid-19 đang diễn ra, các cuộc thảo luận xung quanh việc nghiên cứu và phát triển vaccine đã được đưa vào cộng đồng. Nhân loại đã thoát khỏi được các bệnh dịch nguy hiểm và nghiêm trong nhờ vaccine. Khi nhắc đến vaccine đầu tiên, người ta không thể không kể đến vaccine chống lại các bệnh truyền nhiễm được phát triển vào năm 1896 để ngăn chặn virus đậu mùa chết người.

Bác sĩ người Anh - Edward Jenner đã tiến hành một thí nghiệm chiết lấy dịch từ các vết đậu bò trên cánh tay của một cô gái chăn bò rồi cấy vào cánh tay. Sau đó, ông nói rằng những người được tiêm chủng sẽ không mắc bệnh đậu mùa nữa vì máu của họ đã có một yếu tố kháng bệnh.

Chính vì vậy, ông đã quyết định tạo ra và phát triển một nghiên cứu về kháng thể chống lại bệnh đậu mùa nguy hiểm khi đó vào năm 1796. Vaccine đã cứu sống khoảng 530 triệu người.

Bệnh dại

Bệnh dại gây ra bởi vết cắn của chó hoặc dơi. Đây là một bệnh nhiễm trùng não do virus gây ra, làm viêm não và gây suy giảm chức năng tủy sống. Hầu như những người mắc phải đều luôn tử vong sau khi đạt đến giai đoạn này.

Thuốc chủng ngừa bệnh dại được phát triển vào năm 1885 bởi Louis Pasteur, người đã tự mình tiêm liều đầu tiên.



Bệnh uốn ván

Uốn ván là do vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể sinh ra chất độc gây co cơ, còn được gọi là chứng hóc hàm. Căn bệnh này khiến cơ hàm và cổ của người bị bệnh bị "khóa" lại, khiến người bệnh gần như không thể mở miệng và nuốt bất cứ thứ gì.

Vaccine đầu tiên chống uốn ván được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học Đức do Emil von Behring đứng đầu vào năm 1890. Loại độc tố uốn ván không hoạt động đầu tiên được phát hiện và sản xuất vào năm 1924.

Bệnh thương hàn

Nhiễm trùng do vi khuẩn, thương hàn gây ra sốt cao, nôn mửa và tiêu chảy. Căn bệnh thường truyền qua thức ăn và nước bị nhiễm bệnh, thậm chí, nhiễm trùng có thể gây tử vong.

Vaccine chống lại bệnh Thương hàn được phát triển bởi nhà nghiên cứu bệnh học người Anh Amroth Wright vào năm 1896.

Bệnh ho gà

Một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp rất dễ lây lan. Biểu hiện là cơn ho phát triển dần dần, bắt đầu vào ban đêm nhưng trở nên nghiêm trọng hơn vào ban ngày. Đồng thời, cơn ho còn kèm theo âm thanh ‘khục khục’. Lần đầu tiên được cung phép dưới dạng vaccine vào năm 1914. Và vaccine kết hợp chống lại bệnh bạch hầu, uốn ván và ho lớn đã được tung ra vào năm 1948.

Trước khi loại vắc xin này được Pearl Kendrick và Grace Eldering tạo ra, 6.000 trẻ em đã chết hàng năm vì bệnh ho gà.

Bệnh cúm

Đây được xem là một bệnh nhiễm virus phổ biến. Bệnh cúm chủ yếu theo mùa và có thể gây tử vong ở những nhóm có nguy cơ, tương tự như Covid-19. Nó tấn công phổi, cổ họng và mũi với các triệu chứng từ sốt, ớn lạnh, ho đến nhức đầu.

Hợp tác với Quân đội Hoa Kỳ, Thomas Francis, Jr và và Jonas Salk phục vụ đã phát triển vaccine cúm bất hoạt đầu tiên vào những năm 1940.

Bệnh bại liệt

Căn bệnh viết tắt của Poliomyelitis, là một bệnh truyền nhiễm do virus bại liệt gây ra. Nó có thể gây tê liệt và lây lan qua thức ăn và nước bẩn và từ những người bị nhiễm bệnh. Vaccine đầu tiên chống lại bệnh bại liệt được phát triển bởi Tiến sĩ Jonas Salk vào năm 1955.

Tiếp đó, tiến sĩ Albert Sabin cũng đã phát triển một loại vaccine bại liệt uống giúp cứu sống hàng triệu người trên thế giới.

Bệnh thủy đậu

Bệnh thủy đậu do vi rút varicella-zoster gây ra, triệu chứng là ban ngứa kèm theo mụn nước. Một căn bệnh rất dễ lây lan, nhất là đối với những người chưa được tiêm chủng hoặc những người chưa mắc bệnh.

Thuốc chủng ngừa bệnh thủy đậu được phát triển bởi Michiaki Takahashi. Vào năm 1988, vaccine được cấp phép sử dụng chung ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Hoa Kỳ đã cấp phép cho loại vaccine tương tự vào năm 1995.

Dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra, cùng lúc đó là ​​các công ty dược phẩm gấp rút và "đua nhau" tạo ra những loại vaccine mang lại hiệu quả cao nhất có thể. Hiện nay, có 5-6 loại vaccine đang được sử dụng trên khắp thế giới để ngăn ngừa sự lây nhiễm của Covid-19.

Vaccine đầu tiên chống lại Covid-19 được phát triển ở Nga và được gọi là Sputnik V. Nó được tạo ra bởi Viện Nghiên cứu Gamaleya của Moscow phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga. Pfizer-Biontech là vaccine mRNA đầu tiên trên thế giới, trong đó hệ thống miễn dịch được vaccine dạy để tạo ra kháng thể cho virus.