Tập đoàn Pfizer bắt đầu thử nghiệm thuốc phòng tránh Covid-19 dạng uống

Tin y tế 28/09/2021 12:23

Vào ngày 17/9, tập đoàn Pfizer cho biết rằng họ đang thử nghiệm một loại thuốc tránh lây bệnh cho người phơi nhiễm với Covid-19.

Pfizer cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm thuốc uống phòng tránh lây nhiễm Covid-19 với tên gọi PF-07321332 đối với 2.660 người khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên. Những người tham gia sẽ nhận được kết hợp điều trị hoặc một loại thuốc bằng đường uống hai lần một ngày trong 5 đến 10 ngày.

Những người này sẽ sống cùng một người có các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2. Những người tham gia thử nghiệm sẽ được uống loại thuốc của Pfizer được phát triển nhằm ngăn chặn hoạt động của một Enzyme khiến virus Corona có thể nhân lên.

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Thuốc này được phát triển theo nguyên lý nhằm ngăn chặn hoạt động của một enzym quan trọng cần thiết cho virus corona có thể nhân lên. Pfizer cũng đã bắt đầu một nghiên cứu khác về sử dụng thuốc này ở bệnh nhân là người trưởng thành có triệu chứng nhẹ, không phải nhập viện.

Ngoài ra, họ cũng sẽ được tiêm một lượng nhỏ Ritonavir, một loại thuốc được sử dụng để điều trị HIV. Pfizer cũng đã bắt đầu một nghiên cứu khác sử dụng loại thuốc này đối với các bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhưng không phải nhập viện.

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Cho đến nay, thuốc tiêm remdesivir của Gilead Sciences là phương pháp điều trị kháng virus duy nhất được chấp thuận cho Covid-19 ở Mỹ. Trong khi các tập đoàn Merck và đối tác Ridgeback Biotherapeutics gần đây khởi động một thử nghiệm giai đoạn cuối đối với loại thuốc molnupiravir để ngăn ngừa nhiễm Covid-19. Thuốc Molnupiravir cũng đang được nghiên cứu trong một thử nghiệm giai đoạn cuối ở những bệnh nhân không nhập viện để xem xét khả năng giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong.

Bên cạnh nỗ lực của Pfizer, các đối thủ như tập đoàn Merck & Co tại Mỹ và dược phẩm Thụy Sĩ Roche Holding đang chạy đua để phát triển một loại thuốc kháng virus dễ sử dụng cho bênh nhân Covid-19.

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Từ khóa:   Covid-19 phòng tránh bệnh thử nghiệm thuốc uống

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