Tin vui: Sau 3 tháng chống dịch, ngày đầu tiên Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Tin y tế 27/09/2021 08:22

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 25/9 đến 18h ngày 26/9, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới.

Theo thông tin của báo Hà Nội mới, trong gần 3 tháng qua, đây là ngày đầu tiên, thành phố không ghi nhận ca dương tính mới. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (tính từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 3.965 trường hợp mắc Covid-19. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó.

Một số chùm ca bệnh phức tạp trên địa bàn thành phố thời gian qua như: Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân ghi nhận 594 ca nhiễm, chung cư A1-A4-A5 khu đô thị Đền Lừ (28 ca), tổ 4 phường Việt Hưng, quận Long Biên (26 ca), chung cư Đồng Phát, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (5 ca).

Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, ngành Y tế Hà Nội và các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn thống kê đã tiêm được hơn 6,7 triệu mũi vắc xin, trong đó có hơn 5,76 triệu mũi 1 (đạt 95,71% dân số trên 18 tuổi và 69,42% tổng dân số), gần 950 nghìn mũi 2 (đạt 15,76% dân số trên 18 tuổi và 11,43% tổng dân số).

ha noi
Đến nay, gần 1 triệu người dân Thủ đô đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 - Ảnh minh hoạ: Internet

Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội khẳng định, không có vắc-xin nào đạt hiệu quả bảo vệ 100%, loại cao nhất cũng chỉ đạt hiệu quả bảo vệ 85-87%. Vì vậy, kể cả tiêm đủ hai mũi vắc xin cũng chỉ có hiệu quả bảo vệ nhất định tùy theo đáp ứng miễn dịch của từng người.

Ông Tuấn cho biết thêm: "Do đó, không phải cứ tiêm vắc xin là không thể mắc bệnh. Tuy nhiên, nếu người dân được tiêm vắc-xin sẽ giúp khi mắc bệnh không chuyển biến nặng, giảm nguy cơ tử vong. Việc thực hiện "5K" vẫn đã, đang và sẽ là biện pháp cần phải duy trì thì mới bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch. Nếu người dân chủ quan, vẫn ra đường, tụ tập nơi đông người khi không có việc thực sự cần thiết rất có thể phải trả giá bằng sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng".

Hà Nội xúc tiến tìm nguồn vaccine COVID- 19 cho trẻ em, tiêm bao phủ 2 mũi

Hà Nội xúc tiến tìm nguồn vaccine COVID- 19 cho trẻ em, tiêm bao phủ 2 mũi

Chủ tịch TP.Hà Nội cho biết, thành phố dự kiến đến tháng 11/2021 sẽ tiêm bao phủ mũi 2 trên cơ sở vaccine được phân bổ và xúc tiến tìm nguồn vaccine cho trẻ em.

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