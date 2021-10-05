Hiệu quả phòng Covid-19 của vắc xin Pfizer giảm còn 47% sau 6 tháng tiêm mũi 2 nhưng vẫn ngăn 90% khả năng nhập viện và tử vong do nhiễm virus corona.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, dữ liệu được công bố hôm 4/10 giữa lúc các cơ quan y tế Mỹ cân nhắc về mức độ cần thiết tiêm mũi tăng cường thứ 3, hiệu quả phòng bệnh Covid-19 của vắc xin Pfizer/BioNTech đã giảm từ 88% xuống còn 47% trong 6 tháng sau tiêm mũi thứ 2. Điều này được công bố trên tạp chí Lancet.

Tuy nhiên, phân tích cho thấy hiêu quả phòng trường hợp phải nhập viện và tử vong vì nhiễm virus corona của vắc xin Pfizer/BioNTech vẫn duy trì ở mức cao là 90% trong vòng ít nhất 6 tháng sau tiêm đủ 2 mũi, ngay cả đối với biến chủng có tốc độ lây nhiễm nhanh như Delta.

Các lọ vaccine Pfizer/BioNTech phòng COVID-19 - Ảnh: Reuters

Các nhà nghiên cứu nhận định tình trạng sụt giảm khả năng phòng bệnh của vắc xin Pfizer là do sự suy yếu của vắc xin theo thời gian, chứ không phải do Delta hoặc các biến chủng khác đã có khả năng thoát khỏi sự bảo vệ của vắc xin.

Kết quả trên được các nhà nghiên cứu của Pfizer và Trung tâm Y tế Kaiser Permanente tiến hành trên hồ sơ sức khỏe điện tử của 3,4 triệu người là thành viên của Cơ quan Nghiên cứu và Đánh giá Kaiser Permanente Nam California trong giai đoạn từ tháng 12/2020, thời điểm tiêm mũi 1 bắt đầu phổ biến, cho tới tháng 8/2021.

Người cao tuổi ở Mỹ tiêm mũi tăng cương vắc xin Covid-19 Pfizer/BioNTech - Ảnh: Reuters

Sara Tartof, trưởng nhóm nghiên cứu, đến từ Khoa Nghiên cứu và Đánh giá của Kaiser Permanente Nam California, cho biết. "Nếu biến thể này trốn miễn dịch, có lẽ chúng ta sẽ không thấy được khả năng bảo vệ cao sau khi tiêm chủng, bởi vì tiêm chủng sẽ không hiệu quả trong trường hợp đó. Khả năng bảo vệ ban đầu sẽ thấp và duy trì ở mức thấp".

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép sử dụng liều tăng cường của vaccine Pfizer - BioNTech cho người lớn tuổi và một số người Mỹ có nguy cơ mắc bệnh cao. Các nhà khoa học đã kêu gọi cần có thêm dữ liệu để xem xét liều tăng cường có nên được khuyến khích cho tất cả mọi người hay không.

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