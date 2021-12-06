Một bác sĩ nhiễm biến thể Omicron cho biết sau khi tiêm một liều kháng thể đơn dòng, ông cảm thấy hoàn toàn bình thường, thậm chí như thể "chưa bao giờ mắc Covid-19".

Theo Times of India, một bác sĩ 46 tuổi ở Ấn Độ có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron hiện đang điều trị và cách ly tại bệnh viện ở Bengaluru. Chia sẻ về triệu chứng của mình, bác sĩ cho biết ông không bị cảm lạnh, ho cũng như khó thở. Tuy nhiên, 3 ngày cách ly tại nhà, ông bị chóng mặt nên gia đình quyết định đưa ông nhập viện.

“Tôi đã được tiêm một liều kháng thể đơn dòng vào ngày 25/11 và điều đó đã tạo ra rất nhiều khác biệt. Sáng hôm sau, tôi hoàn toàn bình thường, không có triệu chứng gì. Tôi cảm thấy như thể tôi chưa bao giờ mắc Covid-19", bác sĩ nói.

Báo cáo cho biết thêm, dù độ bão hòa oxy trong máu của bác sĩ này là 95, ông bị sốt hơn 38 độ. Các bác sĩ cho biết, kết quả kiểm tra phổi cho thấy những thay đổi rất nhỏ, như tình trạng điển hình ở một bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 từ 3-4 ngày.

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Vợ của bác sĩ cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tương tự, bao gồm đau cơ và ớn lạnh với kết quả xét nghiệm dương tính vào 26/11. Bác sĩ đã xuất viện vào ngày 29/11. Ngày 3/12 là ngày thứ 12 kể từ khi các triệu chứng lần đầu xuất hiện. “Tôi không có triệu chứng gì lúc này”, bác sĩ tái nhập viện theo yêu cầu sau khi được xác định nhiễm biến chủng Omicron.

Tuần qua, Ấn Độ đã ghi nhận 2 ca mắc Omicron đầu tiên đến từ Karnataka - một công dân Nam Phi và bác sĩ ở Bengaluru - người không có lịch sử di chuyển tới Nam Phi. Hai người này đều đã tiêm đủ liều.

Hầu hết các trường hợp nhiễm Omicron được xác nhận đều ở dạng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Nhưng các chuyên gia trên toàn thế giới cảnh báo phải mất vài tuần để có dữ liệu cụ thể về các ca nhập viện liên quan đến Omicron.

Biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn 500% Delta, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương ứng phó nguy cơ xâm nhập Bộ Y tế khuyến cáo tuân thủ 5K và tiêm vaccine phòng COVID-19 là các biện pháp quan trọng để phòng biến chủng mới có thể lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta.

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