Việt Nam tăng cường đối phó với biến chủng Omicron: Đề xuất tạm dừng các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia khu vực Nam Phi

Tin y tế 29/11/2021 08:58

Theo các nhà khoa học, biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu ở Botswana ngày 24/11/2021 và có tới 32 đột biến ở protein gai, là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2 và được dự báo có thể lây lan nhanh hơn, nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, tại Việt Nam, đến nay qua giám sát dịch tễ của virus SARS-CoV-2 hiện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng Omicron.

Để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong nước, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng Omicron từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới, Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch COVID-19.

Đồng thời yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gene các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực Nam Phi; báo cáo và đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia: Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến/đi về từ các quốc gia trên.

bien chung Omicron 1
Ảnh minh họa: Internet

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan đầu mối quốc gia thông tin kịp thời về các biến chủng của virus SARS-CoV-2, đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch.

Theo Bộ Y tế, cho đến nay hàng loạt quốc gia châu Âu, châu Mỹ đã có lệnh hạn chế du khách từ phía Nam Châu Phi. Riêng Israel ngày 27/11 đã ngưng nhập cảnh với toàn bộ người nước ngoài, là quốc gia đầu tiên trên thế giới đóng hoàn toàn biên giới để đối phó với biến thể.

bien chung Omicron 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 25/11/2021, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo ghi nhận biến chủng mới đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2, được gọi là Omicron (B.1.1.529) được phát hiện tại một số quốc gia Nam Châu Phi như Nam Phi, Botswana...

Theo các nhà khoa học, biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu ở Botswana ngày 24/11/2021 và có tới 32 đột biến ở protein gai, là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2 và được dự báo có thể lây lan nhanh hơn, nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác (biến chủng Omicron có thể lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta).

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Từ khóa:   biến chủng Omicron tạm dừng chuyến bay COVID-19

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