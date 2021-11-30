Hé lộ nguyên nhân xuất hiện biến thể Omicron đang lây lan trên toàn cầu

Tin y tế 30/11/2021 08:33

Các nhà khoa học cho biết, sự bất bình đẳng trong phân chia vắc xin và do dự về tiêm phòng có thể là nguyên nhân khiến biến thể Omicron xuất hiện.

Theo hãng tin CNN, Omicron – biến thể mới của virus corona, được ghi nhận những ca lần đầu tiên ở Nam Phi dù không rõ có phải nó được sản sinh tại đây hay được đưa từ nơi nào đó tới nước này. Tuy nhiên, điều các nhà khoa học biết rõ là virus có nhiều khả năng đột biến tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp và lây truyền cao.

Michael Head - Nhà nghiên cứu cấp cao về y tế toàn cầu tại Đại học Southampton, Anh cho biết, sự xuất hiện của các biến thể mới là “hậu quả tự nhiên của việc thế giới tiêm chủng quá chậm”.

Nhà nghiên cứu này nói thêm, các biến thể mới của virus từng gây ra nhiều vấn đề trong quá khứ đều xuất hiện tại những nơi có các đợt bùng phát dịch lớn, không kiểm soát được, như biến thể Alpha được phát hiện ở Anh hồi tháng 12/2020 hay biến thể Delta tại Ấn Độ vào tháng 2.

Biến thể Omicron hiện đã lây lan khắp toàn cầu. Tính tới ngày 28/11, biến thể Omicron đã được tìm thấy ở một loạt quốc gia, gồm cả Nam Phi, Botswana, Australia, Anh, Đức, Italia và Bỉ. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã đóng cửa biên giới với du khách từ các quốc gia châu Phi.

Hé lộ nguyên nhân xuất hiện biến thể Omicron đang lây lan trên toàn cầu - Ảnh 1
Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học và chuyên gia y tế cộng đồng cảnh báo, khoảng cách cực lớn về tỷ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Giám đốc quỹ từ thiện Wellcome Trust (Anh) chuyên nghiên cứu y tế, Jeremy Farrar cho rằng sự xuất hiện của biến thể mới cho thấy tại sao thế giới cần đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng hơn đối với vắc xin ngừa Covid-19 và các công cụ y tế công cộng khác.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ có 7,5% người dân ở các nước có thu nhập thấp được tiêm một liều vắc xin ngừa Covid-19. Tại 8 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì lệnh cấm đi lại liên quan tới biến thể Omicron, tỷ lệ dân số được tiêm ít nhất một liều vắc xin dao động từ 5,6% ở Malawi tới 37% ở Botswana. Trong khi đó, 63,9% người dân ở các nước có thu nhập cao đã tiêm phòng ít nhất một liều, WHO cho biết.

Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown nói: “Do thiếu chiến dịch tiêm chủng rộng khắp nên dịch Covid-19 không chỉ lây lan thoải mái ở những người không được bảo vệ mà nó còn gây ra đột biến, với các biến thể mới xuất hiện từ các nước nghèo nhất và hiện giờ đe dọa tự giải phóng chúng ngay cả ở những người đã tiêm phòng tại các nước phát triển trên thế giới”.

WHO họp khẩn về biến thể nCoV đột biến mới đang 'bành trướng' tại nhiều quốc gia

WHO họp khẩn về biến thể nCoV đột biến mới đang 'bành trướng' tại nhiều quốc gia

Nhóm nghiên cứu sự tiến hóa của virus đã xác định B.1.1.529 là một biến thể đáng quan tâm hay đáng lo ngại.

Xem thêm
Từ khóa:   biến thể Omicron biến chủng Omicron Omicro

TIN MỚI NHẤT

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 13 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại