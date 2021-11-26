WHO họp khẩn về biến thể nCoV đột biến mới đang 'bành trướng' tại nhiều quốc gia

Tin y tế 26/11/2021 14:52

Nhóm nghiên cứu sự tiến hóa của virus đã xác định B.1.1.529 là một biến thể đáng quan tâm hay đáng lo ngại.

Theo CNBC đưa tin, WHO dự kiến tổ chức cuộc họp đặc biệt trong ngày 26/11 để thảo luận về mức độ nguy hiểm của biến thể mới B.1.1.529 cũng như tác dụng của thuốc điều trị và các vaccine hiện có đối với biến thể này.

Nói về biến thể mới này, bà Maria Van Kerkhove - Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO cho biết, hiện các nhà nghiên cứu đang tập trung tìm hiểu những đột biến ở protein gai của biến thể mới này và ảnh hưởng đối với việc chẩn đoán và các liệu pháp điều trị cũng như vaccine phòng ngừa. Theo bà Van Kerkhove, các nhà khoa học đã tiếp cận được dưới 100 trình tự gene đầy đủ của biến thể mới này.

Trước đó, ngày 24/11, các nhà khoa học Anh đã cảnh báo về sự xuất hiện của biến thể B.1.1.529 với số lượng đột biến "rất cao" lên tới 32 đột biến trong protein gai. Giới khoa học nhận định nhiều khả năng biến thể này nguy hiểm hơn các biến thể khác của virus SARS-CoV-2 và né tránh hệ miễn dịch.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngày 25/11, các nhà khoa học ở Nam Phi thông báo cũng đã phát hiện biến thể B.1.1.529, cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tăng mạnh.

Viện quốc gia về bệnh truyền nhiễm Nam Phi cho hay các nhà khoa học đã phát hiện biến thể B1.1.529 sau khi theo dõi sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 ở tỉnh Gauteng. Cho tới nay, giới chức y tế Nam Phi đã ghi nhận 22 ca mắc biến thể mới này.

Bộ Y tế Botswana cũng xác nhận có 4 ca nhiễm biến thể B1.1.529 ở nước này. Những người này đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.

Trong khi đó, giới chức y tế Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể B.1.1.529, trong đó trường hợp đầu tiên là du khách trở về từ Nam Phi và được phát hiện nhiễm biến thể này khi đang trong thời gian cách ly. Trường hợp thứ hai là người cách ly ở phòng đối diện phòng của ca nhiễm đầu tiên trong cùng khách sạn.

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Ở thời điểm hiện tại, vắc-xin vẫn được xem là công cụ hiệu quả nhất để đối phó với các biến thể - Ảnh: Reuters

Theo ông Tulio de Oliveira - Giám đốc Cơ quan sáng tạo và nghiên cứu dữ liệu giải trình tự gene KwaZulu-Natalt tại Nam Phi, trong biến thể B1.1.529, thụ thể ACE2 - loại protein giúp virus xâm nhập tế bào miễn dịch con người - có tới 10 đột biến. Trong khi đó, thụ thể ACE2 của biến thể Beta chỉ có 3 đột biến và của biến thể Delta chỉ có 2 đột biến.

Richard Lessells - Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm cũng thuộc cơ quan trên cho rằng, biến thể B1.1.529 có cùng số đột biến với biến thể Lambda và Beta, trong đó đột biến có khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch. Do vậy, ông Lessells nhận định biến thể B1.1.529 không chỉ có khả năng lây nhiễm mạnh hơn mà còn có thể tấn công các bộ phận của hệ miễn dịch.

Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mang số lượng đột biến cao hơn cả Delta, có khả năng 'né' được hệ miễn dịch

Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mang số lượng đột biến cao hơn cả Delta, có khả năng 'né' được hệ miễn dịch

Các nhà khoa học Anh cho biết biến thể B.1.1.529 có tới 32 đột biến trong protein gai, bộ phận vốn giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào con người.

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