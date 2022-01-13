TP.HCM: Tất cả 12 trường hợp nhiễm biến thể Omicron đều đã xuất viện

Toàn bộ 12 trường hợp nhiễm biến thể Omicron được cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12 đã xuất viện.

Theo thông tin của TTXVN, chiều 13/1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, toàn bộ 12 trường hợp nhiễm biến thể Omicron được cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12 đã xuất viện đảm bảo theo quy định của Sở Y tế. Thông tin về tình hình sức khỏe của 12 ca trên, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, trong số 12 trường hợp này, chỉ có 2 trường hợp có triệu chứng sổ mũi nhẹ, ho, nhức đầu; những trường hợp còn lại không có triệu chứng.

Các ca nhiễm Omicron được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12 đã được xuất viện - Ảnh: Internet Thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM, đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP cho biết, hiện các bệnh viện đang điều trị cho 4.152 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 82 trẻ em dưới 16 tuổi, 301 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 12/1, Thành phố ghi nhận 275 bệnh nhân nhập viện, 292 bệnh nhân xuất viện và 19 trường hợp tử vong. Về chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, đã có 18.493 người thuộc nhóm nguy cơ (chiếm 71,6%) đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Qua chiến dịch, ngành y tế phát hiện trên 5.000 người mắc COVID-19.

Hiện, ngành y tế TP.HCM đang đi “từng ngõ, gõ từng nhà” để tư vấn, thuyết phục người có nguy cơ tiêm vaccine tại nhà. Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục phát tờ rơi hướng dẫn chăm sóc nhóm nguy cơ; đồng thời sẽ xét nghiệm tầm soát đợt thứ 3 cho nhóm đối tượng nguy cơ trong tháng 1 và giữa tháng 2 tiếp tục mở rộng nhóm đối tượng nguy cơ. TP.HCM tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà tiêm vaccine cho nhóm đối tượng nguy cơ - Ảnh: Internet Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, về mặt lý thuyết, nếu toàn bộ dân số TP.HCM được tiêm vaccine, trừ người chống chỉ định thì TP sẽ đạt miễn dịch cộng đồng và bảo vệ được nhóm không tiêm. Tuy nhiên, trên thực tế, dù tiêm với tỷ lệ 100% dân số thì Thành phố vẫn gặp khó khăn về biến động dân số. Song song đó, TP còn đối mặt với chủng mới. "Theo khuyến cáo của các chuyên gia trên thế giới, tiêm mũi bổ sung hiệu quả với biến thể Omicron nhưng trong tương lai chưa thể dự báo thêm các biến chủng mới. Do đó, Thành phố khuyến khích người dân tiêm vaccine", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nói.

Ngày 13/1, Việt Nam ghi nhận 16.725 ca nhiễm mới, đến nay đã có 50 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron Tính từ 16h ngày 12/01 đến 16h ngày 13/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.725 ca nhiễm mới, trong đó 25 ca nhập cảnh và 16.700 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-tat-ca-12-truong-hop-nhiem-bien-the-omicron-deu-da-xuat-vien-445875.html