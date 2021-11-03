TP.HCM có hơn 27.000 trường hợp đang được điều trị tại nhà, số ca mắc Covid-19 trong ngày 3/11 là 985 ca nhiễm và số ca nhập viện đang tăng lên

Tin y tế 03/11/2021 21:12

Ngày 3/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 985 trường hợp mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Những ca F0 và cách ly tại nhà hiện đang có dấu hiệu tăng lên so với những ngày trước đó.

Theo thông tin từ TTXVN, Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, nếu như trong ngày 31/10, số ca nhập viện ở tầng 2 và 3 chỉ có 624 trường hợp, nhưng đến ngày 2/11, số ca F0 nhập viện đã tăng lên đến 1.025 người. Điều đáng lưu ý, số F0 xuất viện trong những ngày gần đây đều thấp hơn số F0 nhập viện.

Cụ thể, ngày 30/10, số ca nhập viện là 770 trường hợp nhưng xuất viện chỉ có 730 trường hợp, ngày 31/10, số ca nhập viện là 624 trường hợp nhưng xuất viện 473 trường hợp, ngày 2/11, số ca nhập viện là 1.025 trường hợp nhưng xuất viện chỉ có 673 trường hợp. Hiện tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và 3 là 11.445 người.

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Ngày 3/11 TP.HCM ghi nhận có 985 ca mắc Covid-19. Ảnh: Internet

Lý giải số ca F0 nhập viện tại TP.HCM vẫn cao, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho rằng, khi các công ty, xí nghiệp, nhà máy bắt đầu hoạt động, việc test nhanh định kì được triển khai, từ đó phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính nằm trong lực lượng lao động từ các tỉnh, thành đổ về. Tuy nhiên, do các xí nghiệp, nhà máy không đủ điều kiện cách ly, phần lớn người lao động sẽ được đưa vào bệnh viện để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp lao động nghèo mắc Covid-19 sống tại khu nhà trọ, khu lưu trú không đủ điều kiện cách ly tại nhà cũng được đưa vào bệnh viện để điều trị, chăm sóc tốt hơn. Ngoài ra, các cơ sở thu dung tại địa bàn quận, huyện thu gọn lại, những bệnh nhân đang điều trị tại những nơi này cũng sẽ được đưa vào các bệnh viện.

Bên cạnh số ca F0 nhập viện tăng, số ca F0 được cách ly và điều trị tại nhà cũng gia tăng. Theo đó, nếu như ngày 1/11, TP.HCM có 24.030 trường hợp F0 cách ly tại nhà thì đến ngày 3/11 đã tăng lên 27.381 người.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, thành phố vẫn đang ở cấp độ 2 của dịch bệnh, nghĩa là cấp độ nguy cơ trung bình. Tuy nhiên mỗi ngày, TP Hồ Chí Minh đều có từ 1.000 - 1.400 ca mắc mới, do đó ngành y tế khuyến cáo người dân luôn cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm để tình hình dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

 

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