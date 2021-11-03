TP.HCM: Chủng Delta chiếm 100%, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ, tăng khả năng bám dính, phát tán mầm bệnh ra môi trường nhanh

Tin y tế 03/11/2021 09:55

Biến chủng Delta hiện đang chiếm chủ đạo trong đợt dịch này. Tần suất lây nhiễm mỗi F0 lây cho 5-10 người, trong khi chủng cũ tỉ lệ là 1 F0 lây 2,2 người. Tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234%, tỉ lệ tử vong cao hơn 132% so với chủng cũ.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sáng ngày 3/11, Bộ Y tế vừa có báo cáo cho hay biến chủng Delta hiện đang chiếm chủ đạo trong đợt dịch này: 100% tại TP.HCM và chủ yếu tại Bắc Giang, Bắc Ninh..., với các đặc điểm: tăng 175% khả năng bám dính vào niêm mạc đường hô hấp so với chủng gốc, phát tán mầm bệnh ra môi trường nhanh.

Cụ thể, virus nhân lên nhanh, trong 48 giờ gia tăng lượng virus trong dịch đường hô hấp cao hơn 1.260 lần so với chủng cũ, chu kỳ lây nhiễm nhanh, trong 2-3 ngày đã có khả năng lây cho người khác, cá biệt có trường hợp chỉ 1 ngày đã lây lan.

Báo cáo này cũng cho biết tần suất lây nhiễm mỗi F0 lây cho 5-10 người, trong khi chủng cũ tỉ lệ là 1 F0 lây 2,2 người. Tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234%, tỉ lệ tử vong cao hơn 132% so với chủng cũ.

bien chung delta 1
Ảnh minh họa: Internet

Bộ Y tế cũng cho biết đến sáng 3/11, cả nước đã tiêm được trên 84 triệu mũi vắc xin, trong đó có 24 triệu người tiêm đủ 2 mũi, tỉ lệ tiêm chủng đạt trên 80% người từ 18 tuổi đã tiêm 1 liều vắc xin, 34% tiêm đủ 2 mũi. Có 10 tỉnh thành đạt độ phủ vắc xin trên 95% người từ 18 tuổi, 9 tỉnh thành đạt trên 50% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi.

bien chung delta 2
Ảnh minh họa: Hệ thống tiêm chủng VNVC

Trước đó, trả lời trên Vnexpress, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM Nguyễn Trí Dũng cho biết tốc độ lây lan và sự nguy hiểm của biến chủng mới bộc lộ rõ, cho thấy chúng khác biệt hoàn toàn so với các biến chủng trước đây có mặt tại TP.HCM và Việt Nam.

Giám đốc HCDC cũng đánh giá biến chủng Delta "gần giống" virus H1N1 từng gây ra đợt dịch 2009 tại Việt Nam. Điểm khác biệt là virus H1N1 có tỷ lệ xảy ra triệu chứng nhiều hơn so với biến chủng Delta. Chủng Delta dù nhiều người bệnh có triệu chứng hơn các chủng nCoV khác nhưng nhìn chung các triệu chứng này là nhẹ, gồm sốt, mệt mỏi, mất vị giác, khứu giác, ho nhẹ... Còn bệnh nhân nhiễm H1N1 ho rất nhiều, tốc độ lây nhiễm cao hơn.

bien chung delta 3
Ảnh minh họa: Internet

"Bệnh nhân nhiễm chủng Delta có diễn tiến nặng hơn hay nguy cơ tử vong cao hơn hay không còn phụ thuộc vào bệnh nền của bệnh nhân, điều này chúng tôi cần phải đánh giá thêm", ông Dũng nói.

NÓNG: Sở Y tế TP.HCM lên danh sách, đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 3-12 tuổi

NÓNG: Sở Y tế TP.HCM lên danh sách, đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 3-12 tuổi

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã lên danh sách, đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 3-12 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   biến chủng Delta COVID-19 TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 23 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 53 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại