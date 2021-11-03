Biến chủng Delta hiện đang chiếm chủ đạo trong đợt dịch này. Tần suất lây nhiễm mỗi F0 lây cho 5-10 người, trong khi chủng cũ tỉ lệ là 1 F0 lây 2,2 người. Tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234%, tỉ lệ tử vong cao hơn 132% so với chủng cũ.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sáng ngày 3/11, Bộ Y tế vừa có báo cáo cho hay biến chủng Delta hiện đang chiếm chủ đạo trong đợt dịch này: 100% tại TP.HCM và chủ yếu tại Bắc Giang, Bắc Ninh..., với các đặc điểm: tăng 175% khả năng bám dính vào niêm mạc đường hô hấp so với chủng gốc, phát tán mầm bệnh ra môi trường nhanh. Cụ thể, virus nhân lên nhanh, trong 48 giờ gia tăng lượng virus trong dịch đường hô hấp cao hơn 1.260 lần so với chủng cũ, chu kỳ lây nhiễm nhanh, trong 2-3 ngày đã có khả năng lây cho người khác, cá biệt có trường hợp chỉ 1 ngày đã lây lan.

Báo cáo này cũng cho biết tần suất lây nhiễm mỗi F0 lây cho 5-10 người, trong khi chủng cũ tỉ lệ là 1 F0 lây 2,2 người. Tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234%, tỉ lệ tử vong cao hơn 132% so với chủng cũ. Ảnh minh họa: Internet Bộ Y tế cũng cho biết đến sáng 3/11, cả nước đã tiêm được trên 84 triệu mũi vắc xin, trong đó có 24 triệu người tiêm đủ 2 mũi, tỉ lệ tiêm chủng đạt trên 80% người từ 18 tuổi đã tiêm 1 liều vắc xin, 34% tiêm đủ 2 mũi. Có 10 tỉnh thành đạt độ phủ vắc xin trên 95% người từ 18 tuổi, 9 tỉnh thành đạt trên 50% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi.

Ảnh minh họa: Hệ thống tiêm chủng VNVC Trước đó, trả lời trên Vnexpress, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM Nguyễn Trí Dũng cho biết tốc độ lây lan và sự nguy hiểm của biến chủng mới bộc lộ rõ, cho thấy chúng khác biệt hoàn toàn so với các biến chủng trước đây có mặt tại TP.HCM và Việt Nam. Giám đốc HCDC cũng đánh giá biến chủng Delta "gần giống" virus H1N1 từng gây ra đợt dịch 2009 tại Việt Nam. Điểm khác biệt là virus H1N1 có tỷ lệ xảy ra triệu chứng nhiều hơn so với biến chủng Delta. Chủng Delta dù nhiều người bệnh có triệu chứng hơn các chủng nCoV khác nhưng nhìn chung các triệu chứng này là nhẹ, gồm sốt, mệt mỏi, mất vị giác, khứu giác, ho nhẹ... Còn bệnh nhân nhiễm H1N1 ho rất nhiều, tốc độ lây nhiễm cao hơn. Ảnh minh họa: Internet "Bệnh nhân nhiễm chủng Delta có diễn tiến nặng hơn hay nguy cơ tử vong cao hơn hay không còn phụ thuộc vào bệnh nền của bệnh nhân, điều này chúng tôi cần phải đánh giá thêm", ông Dũng nói.

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