Tình trạng 'sương mù não' kéo dài sau mắc COVID-19: Là gì và nguy hiểm ra sao?

Tin y tế 28/10/2021 10:02

Giáo sư Leonard Jason (Đại học DePaul, Mỹ), cho biết: “Người mắc hội chứng Sương mù não dễ gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề và thường quên mọi thứ”.

Thuật ngữ "Sương mù não" hậu COVID-19 đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dân, đặc biệt là những bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Vậy triệu chứng này là gi? Nguy hiểm ra sao?

"Sương mù não" liên quan đến các vấn đề về suy nghĩ, trí nhớ và sự tập trung: Hay quên, thiếu tập trung, mệt mỏi và kém minh mẫn… nhưng đối với nhiều bệnh nhân, nó có thể là một thách thức để mô tả chỉ ra các triệu chứng của sương mù não. 

Theo Sức khỏe và Đời sống, TS Talya Fleming, Giám đốc y tế Chương trình phục hồi chức năng sau COVID, Viện Phục hồi chức năng JFK Johnson cho biết: Bệnh nhân thường nói rằng họ cảm thấy không ổn, cảm thấy có điều gì đó bao trùm khiến mọi thứ không còn sắc nét như trước đây.

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Ảnh minh họa: Internet

"Sương mù não" kéo dài là một trong những triệu chứng thần kinh mà những người bị COVID-19 thường báo cáo. Trong một số trường hợp, sương mù não, hoặc suy giảm nhận thức, có thể kéo dài nhiều tháng sau khi bệnh đã khỏi.

Các triệu chứng của sương mù não cũng có thể xuất hiện như:

- Bước vào một căn phòng và quên mất lý do tại sao bạn ở đó.

- Khó nghĩ ra từ đúng.

- Khó nhớ những gì bạn vừa đọc.

- Mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành nhiệm vụ.

- Quên công thức nấu ăn hoặc các bước khi nấu ăn.

- Quên những gì bạn đang làm sau khi trở nên mất tập trung…

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Ảnh minh họa: Internet

Theo hãng tin UPI, Giáo sư Leonard Jason (Đại học DePaul, Mỹ), cho biết: “Người mắc hội chứng này dễ gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề và thường quên mọi thứ”.

Trước đó, nhóm của Giáo sư Leonard Jason đã tiến hành nghiên cứu trên 278 tình nguyện viên từng mắc Covid-19. Những người tham gia được kiểm tra sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần 2 lần, cách nhau 6 tháng, kể từ khi hồi phục. Kết quả kiểm tra cho thấy nhóm người này cho biết họ cảm thấy khả năng nhận thức kém đi nhiều so với lúc mới nhiễm COVID-19 Các triệu chứng bao gồm giao tiếp khó khăn, khó tập trung, dễ lơ đãng...

Ngoài hội chứng sương mù não, Giáo sư Jason và nhiều chuyên gia khác cũng ước tính khoảng 10% số người từng mắc Covid-19 có thể phải chịu thêm nhiều vấn đề sức khỏe kéo dài sau đó, bao gồm các vấn đề về giấc ngủ, hệ miễn dịch, đường tiêu hóa hoạt động kém ổn định, hay gặp các cơn đau bất chợt...

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Từ khóa:   hội chứng sương mù não Covid-19 hội chứng hậu Covid-19

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