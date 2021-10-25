Người cao tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19: Những vấn đề sức khỏe cần lưu ý đặc biệt

Sau tiêm vaccine phòng Covid-19 người cao tuổi có thể gặp những triệu chứng mệt mỏi, nhức đầu, chán ăn dẫn đến cơ thể suy nhược, tâm lý lo lắng.

Sau tiêm vaccine phòng Covid-19 người cao tuổi có thể gặp những triệu chứng mệt mỏi, nhức đầu, chán ăn dẫn đến cơ thể suy nhược, tâm lý lo lắng. Lý giải nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng trên, PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị cho hay sau tiêm người cao tuổi cần phải lưu ý duy trì đủ năng lượng cấn thiết cho cơ thể. Nếu thấy chán ăn nên ăn những thực phẩm nước, chế biến dạng lỏng… sẽ dễ ăn hơn hoặc người cao tuổi có thể uống sữa để bù đắp năng lượng do chán ăn. Nếu người cao tuổi sốt nên mặt quần áo thoải mái. Trường hợp người cao tuổi sốt cao, mệt mỏi có thể dùng thuốc, việc dùng thuốc sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, Ths.Bs Nguyễn Văn Tiến khẳng định khi tiêm vắc xin, tùy theo cơ địa của từng người mà có các phản ứng ở mức độ khác nhau như sốt nhẹ, đau mỏi khắp người, đau sưng tại chỗ tiêm,…các triệu chứng sẽ thuyên giảm và khỏi hoàn toàn sau 1-2 ngày. Để giảm bớt tình trạng này thì ngoài chế độ chăm sóc, theo dõi, chúng ta cần chú ý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để cơ thể nhanh phục hồi, khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Internet Dinh dưỡng cho người sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 - Bổ sung nước cho cơ thể

- Chế độ ăn giàu vi chất dinh dưỡng Cách xử trí một số phản ứng thông thường Sốt nhẹ: Sốt là phản ứng phổ biến nhất sau khi tiêm vắc xin COVID-19. Đây là cách cơ thể phản ứng với thuốc và thường tự khỏi sau 1-2 ngày sau khi tiêm. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp có thể sốt đau, có thể sử dụng thuốc hạ sốt chống viêm, nếu sốt không giảm (trên 39 độ C), liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn kịp thời. Vết tiêm bị sưng đỏ, đau: Vấn đề này có thể tồn tại đến vài ngày nhưng đây hoàn toàn là phản ứng bình thường và sẽ tự khỏi, không đáng ngại. Có thể dùng phương pháp chườm lạnh ở chỗ tiêm để giảm đau. Dị ứng: Sau khi tiêm, người có thể nổi các vết ban mề đay hoặc ngứa toàn thân… Thông thường, các biểu hiện dị ứng này sẽ tự khỏi sau vài ngày, nhưng nếu trong người khó chịu thì phải dùng thuốc chống dị ứng với sự tư vấn của cán bộ y tế.

Có thể sử dụng Hayat-Vax để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Sinopharm, những trường hợp nào thuộc đối tượng chống chỉ định? Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, vắc-xin Covid-19 Hayat-Vax được chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, mỗi người được tiêm 2 mũi cách nhau 2-4 tuần. Đặc biệt, có thể sử dụng Hayat-Vax để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Sinopharm.

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