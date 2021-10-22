Có thể sử dụng Hayat-Vax để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Sinopharm, những trường hợp nào thuộc đối tượng chống chỉ định?

Tin y tế 22/10/2021 15:45

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, vắc-xin Covid-19 Hayat-Vax được chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, mỗi người được tiêm 2 mũi cách nhau 2-4 tuần. Đặc biệt, có thể sử dụng Hayat-Vax để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Sinopharm.

Dẫn tin từ Người Lao Động, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, vắc-xin Covid-19 Hayat-Vax được chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, mỗi người được tiêm 2 mũi cách nhau 2-4 tuần. Đặc biệt, có thể sử dụng Hayat-Vax để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Sinopharm.

Hayat-Vax 1
Ảnh minh họa: Internet

Người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào (hoạt chất, tá dược) có trong thành phần của vắc-xin hoặc người có phản ứng dị ứng mạnh với lần tiêm vắc-xin này trước đó thuộc đối tượng chống chỉ định dùng Hayat-Vax.

Những người có bệnh lý về máu như giảm tiểu cầu hoặc rối loạn đông máu nên thận trọng khi tiêm vắc-xin Hayat-Vax. Người đang điều trị ức chế hệ thống miễn dịch hoặc mắc chứng suy giảm miễn dịch thì phản ứng miễn dịch với vắc-xin có thể bị giảm, những người này nên trì hoãn tiêm chủng cho đến khi kết thúc đợt điều trị.

Hayat-Vax 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người bị chứng động kinh không kiểm soát và các rối loạn thần kinh tiến triển khác cần thận trọng khi tiêm vắc-xin Hayat-Vax.

Về tương tác của vắc-xin này với vắc-xin khác, hiện chưa có kết quả thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Hayat-Vax tiêm cùng với các vắc-xin khác.

Sau tiêm vắc-xin Hayat-Vax, đau tại chỗ tiêm là phản ứng rất phổ biến. Ngoài ra, người tiêm có thể gặp phản ứng thường gặp khác như: Cơn đau thoáng qua, mệt mỏi, đau đầu, tiêu chảy; đỏ, sưng, ngứa và chai cứng chỗ tiêm.

Những trường hợp phát ban da tại chỗ tiêm; buồn nôn và nôn, ngứa tại chỗ không tiêm, đau cơ, đau khớp, buồn ngủ, chóng mặt... ít gặp hơn. Hiện nhà sản xuất chưa quan sát thấy có phản ứng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến vắc-xin.

 

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Phản ứng phản vệ thì cơ thể mỗi người một khác nhau. Với người có cơ địa dị ứng sau tiêm, khi uống bất cứ một loại thuốc hay vitamin nào cũng có thể gây phản vệ, do vậy tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng không nằm ngoài điều này.

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Từ khóa:   vaccine COVID-19 Vắc xin Sinopharm Vắc xin Hayat Vax

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