NÓNG: Sở Y tế TP.HCM lên danh sách, đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 3-12 tuổi

Tin y tế 02/11/2021 10:51

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã lên danh sách, đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 3-12 tuổi.

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngày 2/11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, TP.HCM cho biết, tất cả các quận huyện trên địa bàn đang triển khai đồng bộ chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Sau 5 ngày thực hiện, đã có 445.398 trẻ được chủng ngừa.

Ngành y tế đang thực hiện theo nguyên tắc tiêm cho trẻ từ độ tuổi lớn trước và hạ dần độ tuổi. Trong tổng số mũi được tiêm đã có 200.018 trẻ từ 16 đến 17 tuổi, 245.380 trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức an toàn, tất cả các quận huyện hiện chỉ ghi nhận 42 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định.

Bên cạnh chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em, ngành y tế đang tập trung nguồn lực tiêm chủng cho sinh viên, công nhân đi từ các tỉnh thành khác về thành phố.

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Ảnh minh họa: Internet

Sở Y tế TP.HCM cho biết nơi đây đã lên danh sách, đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 3-12 tuổi. Sở Y tế cũng yêu cầu các phường, xã đang lên danh sách và lập kế hoạch sẵn sàng thực hiện công tác tiêm chủng khi Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về quy trình và loại vắc xin sử dụng cho chủng ngừa.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, 2 loại vaccine phòng COVID-19 được cấp phép có thể tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna của Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam hiện chỉ có một loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em là Pfizer.

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