Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn toa thuốc cụ thể và cách chăm sóc cho F0 cách ly điều trị COVID-19 tại nhà

Ngày 15/8, ông Tăng Chí Thượng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã có văn bản cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe cho người F0 cách ly tại nhà.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện cách ly điều trị F0 tại nhà. Tính đến 8g00 ngày 12/8, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 30.988 người, trong đó có 9.963 trường hợp F0 mới và 21.025 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà.

Nhằm nâng cao sức khỏe cho người bệnh, giảm tỷ lệ diễn tiến nặng tại nhà, F0 cần chú ý thực hiện các biện pháp tự chăm sóc sức khỏe, sử dụng thuốc đúng cách và tìm đến sự tư vấn của nhân viên y tế khi có dấu hiệu bất thường.

Hướng dẫn chăm sóc người mắc Covid-19 cách ly tại nhà - Ảnh: HCDC

Bên cạnh việc hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân, Sở Y tế TP.HCM cũng hướng dẫn toa thuốc điều trị COVID-19 tại nhà dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, cần lưu ý loại thuốc số 4 và 5 tuyệt đối không sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú hoặc mắc các bệnh như: suy gan thận, viêm loét dạ dày, các bệnh lý dễ gây chảy máu,...

Toa thuốc có thể kết hợp thêm các loại thuốc y học cổ truyền theo hướng dẫn để tăng cường sức khỏe. Người đang điều trị bệnh lý nền cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Cụ thể, các loại thuốc Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn dùng cho F0 điều trị COVID-19 tại nhà như sau:

Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn toa thuốc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trên 18 tuổi - Ảnh: HCDC

Quan trọng: F0 cách ly tại nhà ở TP.HCM được chăm sóc, cấp cứu ra sao? Sở Y tế TP.HCM cập nhật hướng dẫn chăm sóc F0 cách ly tại nhà nhằm góp phần giảm tỷ lệ F0 cách ly tại nhà diễn tiến nặng.

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