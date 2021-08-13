Hà Nội: F0 ở Đội Cấn từng đi tiêm vaccine cùng hàng trăm người, có nguy cơ hình thành ổ dịch phức tạp

Tin y tế 13/08/2021 08:24

Trước khi được phát hiện nhiễm nCoV, bệnh nhân từng hỗ trợ đoàn cán bộ, nhân viên cùng cơ quan đi tiêm vaccine.

Theo thông tin từ Zingnews, bà Ngô Thị Minh Hằng - Chủ tịch UBND phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là một nhân viên một ngân hàng ở quận Đống Đa. Từ ngày 7/8, ngõ 68 Đội Cấn (nơi người này sinh sống) đã bị phong tỏa do có nhiều ca mắc Covid-19. Bà Hằng cho hay:

"Quá trình điều tra lịch trình di chuyển, nữ nhân viên ngân hàng cho biết cô từng đi cùng một đoàn rất đông đi tiêm vaccine ngừa Covid-19, ước tính hàng trăm người. Chúng tôi đang khẩn trương cho truy vết, khử khuẩn và phối hợp các đơn vị liên quan để rà soát".

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Lực lượng y tế phun khử khuẩn sau khi đưa hết F1 liên quan đi cách ly trong đêm 12/8 - Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ

Lãnh đạo phường Đội Cấn cũng thông tin đến tối 12/8, ngõ 68 Đội Cấn đã có tổng cộng 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bà Hằng nói thêm: "Khu vực này có nguy cơ trở thành ổ dịch phức tạp do ngõ tập trung rất nhiều hộ dân, sống đông đúc, không gian hẹp, ẩm thấp, nguy cơ lây nhiễm cao".

Liên quan đến vụ việc, Tuổi Trẻ cũng thông tin thêm, Trung tâm Y tế quận Ba Đình cũng cho biết, đang nhanh chóng cách ly, truy vết, xét nghiệm để khoanh vùng khu vực lây nhiễm.

Tính từ ngày 24/7, quận Ba Đình đã ghi nhận 49 ca nhiễm COVID-19, trong đó nhiều ca được phát hiện nhờ xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

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