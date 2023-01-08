Quảng Bình: Cảnh báo mức độ khẩn gia tăng đột quỵ não nghiêm trọng, hơn 75% bệnh nhân trẻ hóa

Tin y tế 08/01/2023 06:08

Thời gian gần đây, đột quỵ não có mức độ gia tăng, bệnh tình cũng có xu hướng trẻ hóa, nhiều bệnh nhân nhập viện trong độ tuổi U30, U40.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, trước đó, bệnh nhân T.T.T.L. (27 tuổi), trú thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn, tri giác lơ mơ, yếu liệt tay chân... Ngay khi tiếp nhận cấp cứu, bệnh nhân được chỉ định chụp CT scanner sọ não, phát hiện xuất huyết não nhiều ở thùy chẩm trái do vỡ phình dị dạng tĩnh mạch não. Sau thời gian điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã có những chuyển biến tốt.

BSCKII. Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, hiện nay số lượng bệnh nhân đột quỵ tăng đột biến, không chỉ xuất hiện ở các bệnh nhân lớn tuổi mà có xu hướng trẻ hóa, nhiều bệnh nhân nhập viện và điều trị tại khoa có tuổi đời rất trẻ.

Quảng Bình: Cảnh báo mức độ khẩn gia tăng đột quỵ não nghiêm trọng, hơn 75% bệnh nhân trẻ hóa - Ảnh 1
Gia tăng số lượng bệnh nhân đột quỵ não. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Thống kê sơ bộ, chỉ riêng 2 tháng cuối năm 2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) đã tiếp nhận, điều trị cho hơn 50 trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ. Số bệnh nhân đột quỵ thời điểm cuối năm tăng đột biến, cao hơn 75% so với các tháng trong năm 2022 và tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng theo PGS. TS. Nguyễn Sinh Hiền chia sẻ trên VnExpress, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cũng cho biết gần đây số lượng bệnh nhân khám ngoại trú tăng 5-10% so với tháng trước, chủ yếu là mắc các bệnh lý tăng huyết áp, đột quỵ, lóc tách động mạch chủ.

Đặc biệt, Lạng Sơn đang chìm sâu trong giá lạnh, rét buốt. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Số bệnh nhân nhập viện do đột quỵ não tăng khoảng 15-20% so với thông thường. Đơn cử, một người đàn ông 40 tuổi ở Thái Nguyên, đang chơi thể thao đột ngột ngã khuỵu, bác sĩ phải can thiệp mạch, đặt stent để cứu sống.

Quảng Bình: Cảnh báo mức độ khẩn gia tăng đột quỵ não nghiêm trọng, hơn 75% bệnh nhân trẻ hóa - Ảnh 2
Bệnh nhân trong độ tuổi trẻ hóa. Ảnh: VnExpress

Theo các chuyên gia, vào mùa lạnh, huyết áp thường tăng cao so với mùa hè khoảng 5 mmHg, kéo theo tăng 21% các biến chứng tim mạch. Thời tiết lạnh làm tăng tiết các catecholamin (một loại nội tiết tố) trong máu, dẫn đến co mạch ngoại biên, làm tăng lượng máu trở về tim và tăng huyết áp. Trong khi đó, đa số người dân không biết hoặc chưa kiểm soát tốt huyết áp của mình.

Huyết áp cao có thể gây đột quỵ, mất chức năng não đột ngột do thiếu máu cung cấp cho não. Tăng huyết áp cũng làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim và mạch máu khác, dẫn đến đau tim hoặc suy tim với các triệu chứng như đau đầu dữ dội, đau ngực và tê hoặc ngứa ran ở mặt hoặc cánh tay.

Người có biến chứng xơ vữa động mạch hay huyết khối, mạch máu dễ bị tắc, thậm chí có thể vỡ mạch máu dẫn đến xuất huyết não, nguy cơ tử vong hoặc để lại các biến chứng vô cùng nặng nề.

Đột quỵ não có hai thể là xuất huyết não và nhồi máu não, trong đó đột quỵ nhồi máu não chiếm gần 80% trường hợp. Đột quỵ nhồi máu não nếu được phát hiện sớm, cấp cứu và điều trị trong khoảng thời gian vàng (trong 4,5 giờ đầu từ khi khởi phát), người bệnh có thể được cứu sống và hồi phục hoàn toàn nhờ dùng thuốc tiêu sợi huyết.

bác sĩ Hiền khuyến cáo người bệnh không được bỏ thuốc, uống đều đặn theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Đo huyết áp thường xuyên, duy trì thói quen tập thể dục, chế độ ăn uống phù hợp. Không nên tập thể dục ngoài trời trước 6h30 để tránh bị nhiễm lạnh.

Cần uống đủ nước để quá trình chuyển hóa, trao đổi chất không bị ngưng trệ. Tránh đi ra ngoài vào ban đêm, không nên dậy vào lúc 4-5h vì lúc đó huyết áp hay tăng. Khi ngủ dậy, nên ra khỏi giường từ từ, mặc đủ quần áo ấm.

Bác sĩ khuyên khi người thân có một trong các triệu chứng đột quỵ như nói ngọng, tay chân yếu, nhân trung lệch sáng một bên... gia đình cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị kịp thời.

 

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