Theo Trưởng đại diện WHO Việt Nam, các nghiên cứu đang được tiến hành để hiểu rõ hơn về khả năng vượt qua "lá chắn" bảo vệ do các loại vaccine phòng Covid-19 hiện có cung cấp. Cho đến nay, không có bằng chứng về sự thay đổi mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể XBB gây ra. Các biện pháp chẩn đoán và bảo vệ hiện tại vẫn có hiệu lực, bao gồm cả các vaccine phòng Covid-19 được WHO phê chuẩn. Những loại vaccine phòng Covid-19 này đã chống chọi tốt với các biến thể mới và vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do Covid-19.

Chú ý các biện pháp phòng Covid-19. Ảnh: Internet

Theo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh trước đó, vào ngày 5-1, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết ngày 4-1-2023, Sở Y tế nhận được thông báo kết quả giải trình tự gene từ Tổ chức OUCRU (Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford). Theo đó, phát hiện 3/52 mẫu phết họng (từ người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) có biến thể XBB trong tháng 12-2022.