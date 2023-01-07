Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã có chia sẻ về biến thể phụ XBB của Omicron.

Theo Truyền hình Quốc hội TV, biến thể XBB và các biến thể phụ của nó đã được phát hiện tại hơn 10 quốc gia trong khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, và sẽ tiếp tục lây lan trong thời gian tới. Tiến sĩ Angela Pratt cho hay: "Biến thể XBB và các biến thể phụ của nó dễ lây lan hơn các biến thể phụ khác. Đây là một thông tin đáng lo ngại".

Theo Trưởng đại diện WHO Việt Nam, các nghiên cứu đang được tiến hành để hiểu rõ hơn về khả năng vượt qua "lá chắn" bảo vệ do các loại vaccine phòng Covid-19 hiện có cung cấp. Cho đến nay, không có bằng chứng về sự thay đổi mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể XBB gây ra. Các biện pháp chẩn đoán và bảo vệ hiện tại vẫn có hiệu lực, bao gồm cả các vaccine phòng Covid-19 được WHO phê chuẩn. Những loại vaccine phòng Covid-19 này đã chống chọi tốt với các biến thể mới và vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do Covid-19. Chú ý các biện pháp phòng Covid-19. Ảnh: Internet Theo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh trước đó, vào ngày 5-1, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết ngày 4-1-2023, Sở Y tế nhận được thông báo kết quả giải trình tự gene từ Tổ chức OUCRU (Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford). Theo đó, phát hiện 3/52 mẫu phết họng (từ người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) có biến thể XBB trong tháng 12-2022.

Theo kết quả này, chiếm ưu thế vẫn là biến thể BA.2.75. Tuy nhiên, cả hệ thống giám sát tại bệnh viện và tại cộng đồng của TP.HCM đều chưa phát hiện biến thể XBB.1.5. Biến thể XBB là một biến thể thuộc chủng Omicron đã lưu hành tại 35 quốc gia trên thế giới từ tháng 10-2022, tại Châu Á, biến thể này đã xuất hiện tại Singapore, Ấn Độ,… Biến thể XBB có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Internet XBB thuộc biến thể Omicron xuất hiện từ việc tái tổ hợp của các biến thể phụ BA.2.10.1 và BA.2.75. Trong thời điểm hiện tại, WHO khuyến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa với biến thể XBB tương tự như đã thực hiện đối với các biến thể phụ khác của Omicron và Covid-19 nói chung. Đó là: đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ cao như nơi đông người và trong không gian kín, rửa tay thường xuyên, và cả người lớn lẫn trẻ em hãy đảm bảo rằng mình đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ, bao gồm tất cả các liều nhắc lại được cơ quan y tế khuyến nghị. Trong mùa lễ Tết Nguyên Đán 2023 sắp tới, đại diện WHO kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bản thân.

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