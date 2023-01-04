Nôn nao làm đẹp đón Tết, người phụ nữ gặp biến chứng ổ viêm filler, nhập viện khẩn cấp

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết do mong muốn sở hữu vòng ba căng tròn quyến rũ, lại e ngại việc nâng mông bằng túi xâm lấn đau đớn, nên cách đây bốn năm, chị tìm đến một cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn để tiêm filler độn mông.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 4-1, Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.N. (30 tuổi, ngụ tại Nha Trang) nhập viện trong tình trạng hai bên mông căng tức, tím tái trên bề mặt, nhiều dấu hiệu hoại tử. Nguy hiểm hơn là khi các bác sĩ thăm khám, lỗ thủng trên vòng ba bệnh nhân liên tục trào dịch mủ.

Cách đây bảy ngày, thấy mông bị xẹp, lại nôn nao làm đẹp kịp đón Tết, chị N. quay trở lại spa cũ để tiêm thêm 100cc filler vào mỗi bên mông. Tổng filler chị được spa tiêm lên đến 600cc.

Đáng chú ý, khi đó chị N. không được spa giới thiệu chi tiết về loại filler được tiêm, chỉ được giới thiệu đây là "filler Hàn Quốc", khi tiêm vào mông sẽ căng đầy tức thì. Chị quyết định tiêm 200cc "filler không nhãn mác" vào mỗi bên.

Tuy nhiên, suốt ba ngày sau đó, mông chị N. chảy dịch mủ không ngừng, việc đứng lên hay ngồi xuống cũng gặp khó khăn. Chị đã quyết định vào TP.HCM cấp cứu trong đêm.

Cũng theo Tiền Phong, qua thăm khám và thực hiện siêu âm, MRI kiểm tra, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng Giám đốc Bệnh viện JW cho biết: “Filler đã lan rộng khắp vùng mông của bệnh nhân và xâm nhập đến tận khu vực xương chậu khiến mông người bệnh bị sưng phồng, cứng, nhiều vùng bị vón cục, nếu không điều trị khẩn cấp sẽ dẫn đến hoại tử. Mông trái chai cứng vì filler bị tích tụ lâu ngày, xuất hiện nhiều vết bầm tím dấu hiệu hoại tử nhiễm trùng. Mông phải vì từng rạch để nặn filler, nhưng không xử lý triệt để, khiến máu mủ liên tục tuôn trào”.

Ê kíp bác sĩ đã quyết định phẫu thuật và ngay khi rạch đường dao mổ đầu tiên, filler và dịch mủ vàng đục, nhớp dính liên tục trào ra ào ạt. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận filler đã len lỏi sâu, bám chặt vào các mô cơ theo cấu trúc tổ ong, khiến mông bị lồi lõm biến dạng.

Các bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đang phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau 5 giờ khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp đã lấy ra khoảng 2 lít gồm filler, dịch mủ, mô hoại tử và nhiều tạp chất. Bệnh nhân đang được điều trị tích cực bằng kháng sinh và đặt máy VAC để hút dịch và mô hoại tử. Dự kiến bệnh nhân phải điều trị liên tục trong 2 tuần để xử lý ổ nhiễm trùng.

“Đây là lần đầu tiên, chúng tôi hút ra lượng lớn dịch mủ từ cơ thể bệnh nhân nhiều đến vậy. Bệnh nhân đã từng bị viêm mạn tính khi tiêm filler mông cách đây 4 năm. Gần đây, bệnh nhân lại tiếp tục tiêm, khiến tình trạng chuyển biến xấu trở thành viêm cấp tính, phải thực hiện mổ khẩn. Khó khăn nhất là do filler len lỏi khắp các mô cơ, buộc ê kíp phải phá từng vách để hút hết dịch mủ bên trong. Khi lựa chọn nâng mông làm đẹp, khuyên mọi người hãy thật tỉnh táo, ưu tiên lựa chọn đặt túi hoặc cấy mỡ tự thân để an toàn hơn” - BS.Trần Trung Tín, thành viên ê kíp mổ chia sẻ.

Thời gian qua, Bệnh viện JW liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng thẩm mỹ sau khi làm đẹp chui. Tỷ lệ biến chứng do tiêm chất làm đầy luôn chiếm tỷ trọng cao trong số các nhóm làm đẹp.

“Hiện nhu cầu làm đẹp cận Tết tăng rất cao. Nhiều chị em sợ đau thường sẽ chọn những phương pháp làm đẹp không xâm lấn, hoặc cấp tốc giá rẻ ở các cơ sở spa. Đây là thời điểm các cơ sở spa hoạt động thẩm mỹ chui thường lợi dụng để quảng cáo sai sự thật lừa gạt khách hàng, cộng đồng cần tỉnh táo, để tránh nguy cơ tiền mất tật mang” - Bác sĩ Tú Dung cảnh báo.