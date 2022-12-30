Thai phụ tiền sản giật nặng ngay mùng 1, kiên quyết không chịu mổ vì kiêng đẻ

Tin y tế 30/12/2022 11:26

Bác sĩ chỉ định cần can thiệp mổ gấp, tuy nhiên, người mẹ và gia đình lưỡng lự vì kiêng kỵ sinh nở cá nhân trong ngày này.

Theo VnExpress, ngày 29/12, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, Khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết thai phụ có dấu hiệu tăng huyết áp từ tuần 32, được điều trị bằng thuốc hạ áp tại nhà.

Một tuần trước, người bệnh nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tăng cao, nhịp tim thai giảm vì thiếu oxy. "Nếu không can thiệp, bệnh nhân có nguy cơ lên cơn sản giật, vỡ mạch máu não, xuất huyết, thậm chí tử vong cho cả hai mẹ con", bác sĩ nói.

Tuy nhiên, theo lời kể bác sĩ, người phụ nữ kiên quyết không mổ do kiêng mùng một và "mặc cả" chọn giờ mổ. Tình huống nguy cấp, ê kíp thuyết phục gia đình, cuối cùng người nhà và bệnh nhân đồng ý. Bé gái nặng 2,1kg, bú tốt, sản phụ tạm thời sức khỏe ổn định và vẫn đang tiếp tục được theo dõi.

Thai phụ tiền sản giật nặng ngay mùng 1, kiên quyết không chịu mổ vì kiêng đẻ - Ảnh 1
 

 

Thai phụ tiền sản giật nặng ngay mùng 1, kiên quyết không chịu mổ vì kiêng đẻ - Ảnh 2
Bác sĩ cấp cứu cho sản phụ. Ảnh minh họa 

Cũng theo BSCKI Nguyễn Trung Đạo chia sẻ trên Báo Sức khỏe và đời sốngquan niệm chọn ngày giờ sinh của sản phụ nêu trên là hoàn toàn không đúng, điều này có thể gây nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng của cả mẹ và con. 

"Việc chọn ngày, chọn giờ không có ý nghĩa. Hơn nữa, những ngày đẹp thường rất đông nên phòng mổ sẽ bị quá tải, bác sĩ cũng bị quá sức, điều này có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng ca mổ. Đối với bác sĩ thì ngày nào con ra đời cũng là ngày đẹp, vì thế cha mẹ không nên quá mê tín, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và con", bác sĩ Đạo khuyến cáo.

Thai phụ tiền sản giật nặng ngay mùng 1, kiên quyết không chịu mổ vì kiêng đẻ - Ảnh 3
BSCKI Nguyễn Trung Đạo cùng ekip trong một ca mổ 'bắt con'. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Theo BS, tiền sản giật và sản giật là một bệnh lý sản khoa hay gặp ở phụ nữ mang thai, với tỷ lệ từ 2-8%. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong cho mẹ và thai nhi.

Tiền sản giật là bệnh lý xảy ra trước khi thai phụ lên cơn sản giật, là tiền đề gây nên cơn sản giật. Thai phụ mắc hội chứng tiền sản giật có thể được yêu cầu mổ chủ động để lấy thai ra. Việc mổ sớm khiến thai nhi bị sinh thiếu tháng, nguy cơ suy giảm miễn dịch và viêm phổi cao.

Ngoài ra, thai nhi có mẹ bị tiền sản giật có thể chậm tăng trưởng, nhẹ cân và suy dinh dưỡng do không được cung cấp đủ dinh dưỡng trong thai kỳ.

Sản giật là biến chứng của tiền sản giật, xuất hiện cơn co giật, xảy ra ở trước, trong cơn chuyển dạ hoặc trong thời kỳ sau sinh. Sản giật thường đi kèm với hôn mê sâu, phù não và suy thận cấp. Nếu không được xử trí kịp thời, sản giật có thể gây tử vong cho cả mẹ và thai nhi.

Bác sĩ khuyến cáo, để giảm nguy cơ mắc tiền sản giật, thai phụ cần khám sàng lọc khi mang thai, duy trì cân nặng và chế độ ăn hợp lý; Vận động hoặc tập thể dục phù hợp; Khám thai định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ sản khoa; Tự theo dõi những thay đổi bất thường trên cơ thể trong quá trình mang thai và báo với bác sĩ nếu thấy nghi ngờ.

 

Đang ăn hoa quả, người phụ nữ đột ngột tím tái toàn thân, suy hô hấp nguy kịch phải nhập viện

Đang ăn hoa quả, người phụ nữ đột ngột tím tái toàn thân, suy hô hấp nguy kịch phải nhập viện

Được biết trước đó, người phụ nữ có sử dụng một số loại hoa quả quen thuộc như chuối, táo nhưng 10 phút sau đó thì gặp tình trạng như trên.

Xem thêm
Từ khóa:   mổ đẻ tiền sản giật kiêng mùng 1

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 22 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 22 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản