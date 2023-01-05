Đắk Lắk: Thương tâm đốt lò than gần giường ngủ, bé gái 7 tháng tuổi rơi xuống, bỏng nặng

Tin y tế 05/01/2023 10:06

Không may trong lúc trườn, lật, bé gái 7 tháng tuổi đã rơi xuống lò than sưởi ấm đặt gần giường, bỏng nặng.

Thông tin từ Dân Trí cho hay, 5/1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bệnh nhi bị bỏng vì tai nạn đau lòng xảy ra ngay tại nhà.

Theo đó, bệnh nhi là bé M.T. (7 tháng tuổi, quê Đắk Lắk), nhập viện trong tình trạng bỏng vùng lưng, mông, đùi trái có vết trượt da đỏ. Bà nội cho biết, những ngày này vì đang trong giai đoạn giao mùa cuối năm, trời lại thường đổ mưa nên ở Đắk Lắk nhiệt độ xuống rất thấp. Sợ bé T. bị lạnh, mẹ bé là chị A. đã mua than củi về đốt dưới đầu giường để sưởi ấm cho con.

Đắk Lắk: Thương tâm đốt lò than gần giường ngủ, bé gái 7 tháng tuổi rơi xuống, bỏng nặng - Ảnh 1
Bé gái bị bỏng nặng. Ảnh: Dân Trí

Chiều 24/12 sau khi đốt lò than, chị A. để con gái mới sinh nằm trên giường, bảo con trai lớn 5 tuổi ngồi trông em rồi đi xuống bếp làm việc nhà. Trong lúc anh trai không chú ý, bé gái 7 tháng tuổi đã trườn, lật và rơi xuống lò than đang cháy, gây nên tai nạn đau lòng.

"Khi nghe thằng con trai lớn hô hoán, con dâu tôi chạy vào thì thấy lửa đã làm cháy cả lớp quần và tã mặc bên trong, "nướng chín" thịt của cháu tôi. Lúc đó cha bé và tôi đều đi làm ở ngoài, nên hàng xóm phải sang chở hộ đến bệnh viện huyện cấp cứu" - bà nội bệnh nhi kể lại.

Tại bệnh viện địa phương, bé T. được sơ cứu, truyền dịch, dùng thuốc chống nhiễm trùng, chẩn đoán bỏng lửa độ 2-3 vùng lưng mông, đùi, cẳng bàn chân trái, diện tích 18%. Đến sáng 25/12, bệnh nhi được chuyển lên tuyến trên ở TPHCM.

Đắk Lắk: Thương tâm đốt lò than gần giường ngủ, bé gái 7 tháng tuổi rơi xuống, bỏng nặng - Ảnh 2
Nguy hiểm khi đốt lò than sưởi ấm tại nhà. Ảnh: Internet

Theo người nhà, vì cha bé chỉ làm phụ hồ, chị A. ở nhà nội trợ không có thu nhập nên cuộc sống gia đình họ rất khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, bà con họ hàng đã gom góp mỗi người một ít để bà nội và mẹ bé T. có tiền đưa bệnh nhi xuống TPHCM điều trị.

"Con trai tôi hiện đang ở quê, vừa chăm con lớn vừa đi làm để kiếm tiền gửi xuống lo cho cháu nhỏ. Đây là bài học đau đớn với gia đình tôi. Tôi hy vọng bé sớm khỏi bệnh về nhà, sau này trời có lạnh nhà tôi chỉ cho cháu mặc quần áo ấm, không dám đốt lò than sưởi nữa" - bà nội bệnh nhi chia sẻ.

Theo Thanh Niên, trước đó không lâu, vụ tai nạn thương tâm do đốt lò sưởi tại nhà cũng đã khiến 2 vợ chồng tử vong.

Ngày 1.1, thông tin từ UBND xã Hoằng Xuân (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hai vợ chồng tử vong nghi do đốt than sưởi ấm.

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 1.1, một người thân đến nhà ông H.V.Q (56 tuổi, ngụ thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân), gọi mãi nhưng không thấy vợ chồng ông Q. ra mở cửa.

Nghĩ có chuyện chẳng lành nên người thân và người dân xung quanh đã tìm cách mở cửa vào bên trong thì phát hiện ông Q. cùng vợ là bà L.T.N (52 tuổi) đã tử vong trên giường trong phòng ngủ, bên cạnh giường có một chậu than củi đã tàn.

Nhận được tin báo, Công an H.Hoằng Hóa và chính quyền xã Hoằng Xuân đã có mặt tại hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo các bác sĩ, thời điểm cuối năm, dịp Tết là lúc thời tiết trở lạnh, khắc nghiệt, người dân thường có thói quen đun củi, đốt than sưởi ấm. Ngoài tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng, người dân cần thận trọng khi sưởi bằng bếp than, vì nếu đốt lên mà đóng kín cửa có thể gây ngạt khí CO2 rất nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Vì thế, bác sĩ khuyến cáo người dân không dùng bếp than, củi để sưởi ấm trong nhà, phòng kín. Với trẻ em, cha mẹ có thể giữ ấm bằng cách cho mặc quần áo ấm, đội mũ và mang tất. Tuyệt đối không để trẻ nằm, ngồi hoặc chơi gần than lửa vì có thể gây bỏng khi chẳng may bị ngã vào.

 

Nôn nao làm đẹp đón Tết, người phụ nữ gặp biến chứng ổ viêm filler, nhập viện khẩn cấp

Nôn nao làm đẹp đón Tết, người phụ nữ gặp biến chứng ổ viêm filler, nhập viện khẩn cấp

Nữ bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng trào dịch mủ liên tục.

Xem thêm
Từ khóa:   bỏng than sưởi ấm đốt lò sưởi ấm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản