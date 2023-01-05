Theo đó, bệnh nhi là bé M.T. (7 tháng tuổi, quê Đắk Lắk), nhập viện trong tình trạng bỏng vùng lưng, mông, đùi trái có vết trượt da đỏ. Bà nội cho biết, những ngày này vì đang trong giai đoạn giao mùa cuối năm, trời lại thường đổ mưa nên ở Đắk Lắk nhiệt độ xuống rất thấp. Sợ bé T. bị lạnh, mẹ bé là chị A. đã mua than củi về đốt dưới đầu giường để sưởi ấm cho con.

Thông tin từ Dân Trí cho hay, 5/1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bệnh nhi bị bỏng vì tai nạn đau lòng xảy ra ngay tại nhà.

"Khi nghe thằng con trai lớn hô hoán, con dâu tôi chạy vào thì thấy lửa đã làm cháy cả lớp quần và tã mặc bên trong, "nướng chín" thịt của cháu tôi. Lúc đó cha bé và tôi đều đi làm ở ngoài, nên hàng xóm phải sang chở hộ đến bệnh viện huyện cấp cứu" - bà nội bệnh nhi kể lại.

Chiều 24/12 sau khi đốt lò than, chị A. để con gái mới sinh nằm trên giường, bảo con trai lớn 5 tuổi ngồi trông em rồi đi xuống bếp làm việc nhà. Trong lúc anh trai không chú ý, bé gái 7 tháng tuổi đã trườn, lật và rơi xuống lò than đang cháy, gây nên tai nạn đau lòng.

Tại bệnh viện địa phương, bé T. được sơ cứu, truyền dịch, dùng thuốc chống nhiễm trùng, chẩn đoán bỏng lửa độ 2-3 vùng lưng mông, đùi, cẳng bàn chân trái, diện tích 18%. Đến sáng 25/12, bệnh nhi được chuyển lên tuyến trên ở TPHCM.

Nguy hiểm khi đốt lò than sưởi ấm tại nhà. Ảnh: Internet

Theo người nhà, vì cha bé chỉ làm phụ hồ, chị A. ở nhà nội trợ không có thu nhập nên cuộc sống gia đình họ rất khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, bà con họ hàng đã gom góp mỗi người một ít để bà nội và mẹ bé T. có tiền đưa bệnh nhi xuống TPHCM điều trị.

"Con trai tôi hiện đang ở quê, vừa chăm con lớn vừa đi làm để kiếm tiền gửi xuống lo cho cháu nhỏ. Đây là bài học đau đớn với gia đình tôi. Tôi hy vọng bé sớm khỏi bệnh về nhà, sau này trời có lạnh nhà tôi chỉ cho cháu mặc quần áo ấm, không dám đốt lò than sưởi nữa" - bà nội bệnh nhi chia sẻ.

Theo Thanh Niên, trước đó không lâu, vụ tai nạn thương tâm do đốt lò sưởi tại nhà cũng đã khiến 2 vợ chồng tử vong.

Ngày 1.1, thông tin từ UBND xã Hoằng Xuân (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hai vợ chồng tử vong nghi do đốt than sưởi ấm.

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 1.1, một người thân đến nhà ông H.V.Q (56 tuổi, ngụ thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân), gọi mãi nhưng không thấy vợ chồng ông Q. ra mở cửa.

Nghĩ có chuyện chẳng lành nên người thân và người dân xung quanh đã tìm cách mở cửa vào bên trong thì phát hiện ông Q. cùng vợ là bà L.T.N (52 tuổi) đã tử vong trên giường trong phòng ngủ, bên cạnh giường có một chậu than củi đã tàn.

Nhận được tin báo, Công an H.Hoằng Hóa và chính quyền xã Hoằng Xuân đã có mặt tại hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo các bác sĩ, thời điểm cuối năm, dịp Tết là lúc thời tiết trở lạnh, khắc nghiệt, người dân thường có thói quen đun củi, đốt than sưởi ấm. Ngoài tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng, người dân cần thận trọng khi sưởi bằng bếp than, vì nếu đốt lên mà đóng kín cửa có thể gây ngạt khí CO2 rất nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Vì thế, bác sĩ khuyến cáo người dân không dùng bếp than, củi để sưởi ấm trong nhà, phòng kín. Với trẻ em, cha mẹ có thể giữ ấm bằng cách cho mặc quần áo ấm, đội mũ và mang tất. Tuyệt đối không để trẻ nằm, ngồi hoặc chơi gần than lửa vì có thể gây bỏng khi chẳng may bị ngã vào.