Cứu sống bé trai ở Đồng Tháp bị dập nát tay vì kẹt vào máy trộn bê tông ở công trình xây dựng

Khi đang chơi tại công trình, bé trai 7 tuổi kẹt tay vào máy trộn bê tông khiến cánh tay bị dập nát.

Theo VOV, bé V. T. KH, ngụ tỉnh Đồng Tháp đến công trình xây dựng chơi, thò tay vào máy trộn bê tông, bị kẹt tay vào máy, được người làm công phát hiện và tắt máy, đưa trẻ ra ngoài. Người nhà nhanh chóng đưa bệnh nhi đến bệnh viện địa phương, sơ cứu băng nẹp, truyền dịch giảm đau rồi được chuyển viện.

Đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, trẻ lừ đừ, da xanh niêm nhợt, môi tái, mạch yếu, huyết áp tụt, bụng mềm, vết thương toàn tay trái dập nát, chảy máu... Các bác sĩ ghi nhận mạch quay bên tay phải bắt nhẹ, huyết áp 80/60mmHg, xét nghiệm dung tích hồng cầu Hct còn 18%, chẩn đoán vết thương tay trái dập nát gây đứt động mạch cánh tay, sốc mất máu.

Bé chuyển viện khẩn cấp. Ảnh: VietNamNet

Ngay lập tức, các bác sĩ cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ, xử lý vết thương và mổ, tích cực hồi sức cho trẻ. Bác sĩ cũng phát hiện trẻ bị đứt và dập 1 đoạn động mạch cánh tay 15 cm.

Tuy nhiên, theo Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, do không thể cắt nối động mạch nên các BS rạch da 10 cm ở cổ chân lấy 1 đoạn tĩnh mạch hiển ghép vào, thay thế đoạn động mạch cánh tay bị dập cắt bỏ.

Tình hình sức khỏe của bé đã ổn hơn. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Sau gần 2 tháng điều trị, bệnh nhi cai được máy thở, tỉnh táo, được ghép da và phục hồi dần tay trái, có thể cử động.

Bác sĩ lưu ý, phụ huynh cần giáo dục con trẻ nhận thức được nguy hiểm rình rập khi đến chơi ở các công trình xây dựng. Cụ thể như các hố đào dở dang bị ngập nước, các dụng cụ tường vách, dàn giáo có thể sập đè, các máy cắt thép gạch, máy trộn bê tông,… đều có thể nguy hiểm đến tính mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuu-song-be-trai-o-ong-thap-bi-dap-nat-tay-vi-ket-vao-may-tron-be-tong-o-cong-trinh-xay-dung-543876.html