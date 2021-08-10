Phụ nữ mang thai trên 13 tuần và cho con bú có được tiêm vắc xin Covid-19 không?

Tin y tế 10/08/2021 17:24

Mới đây, Thứ trưởng Y tế đã ký quyết định 3802 ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Theo Người Lao Động, sáng ngày 10/8, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn ký quyết định 3802 ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin Covid-19. Quyết định này cũng bãi bỏ 2 hướng dẫn tiêm chủng trước đây trong văn bản 2995 và 3445.

Tất cả người trên 18 tuổi, khoẻ mạnh đủ các điều kiện tiêm, đều được tiêm vắc xin.

Trong hướng dẫn mới nhất chỉ còn 10 mục cần sàng lọc, trước đây trong văn bản 3445 ban hành ngày 15/7 có tới 15 mục. Đáng chú ý, theo hướng dẫn mới, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và cho con bú vẫn được tiêm vắc xin (nếu có cam kết), tuy nhiên không áp dụng với vắc xin Sputnik V.

Trước đây, người trên 65 tuổi và các nhóm có tiền sử dị ứng, tiền sử bệnh nền, tiền sử rối loạn đông máu, có bất thường dấu hiệu sống, bất thường khi nghe tim phổi, rối loạn tri giác đều phải tiêm và theo dõi tại các bệnh viện. Tuy nhiên, trong quy định mới không còn.

Hiện duy nhất nhóm phản vệ độ 3 khi tiêm vắc xin phải tiêm tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp cứu sốc phản vệ.

Các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng

Có 5 nhóm cần khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng trước khi tiêm:

- Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác.

- Người có bệnh nền, bệnh mạn tính.

- Người mất tri giác, mất năng lực hành vi.

- Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu.

- Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần.

- Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống: Nhiệt độ dưới 35,5 độ C hoặc trên 37,5 độ C, mạch < 60 lần/phút hoặc > 100 lần/phút; nhịp thở trên 25 lần/phút; huyết áp tối thiểu < 60 mmHg hoặc > 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc > 140 mmHg hoặc cao hơn 30 mmHg so với huyết áp hàng ngày (ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế).

tiem vac xin
Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc-xin Covid-19 theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế - Ảnh: Người Lao Động

3 đối tượng trì hoãn tiêm chủng

- Có tiền sử rõ ràng đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng.

- Đang mắc bệnh cấp tính.

- Phụ nữ mang thai dưới 13 tuần.

2 nhóm chống chỉ định tiêm

- Tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc xin phòng Covid-19 cùng loại (lần trước).

- Có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất.

Các đối tượng tiêm chủng được thăm khám nếu đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được tư vấn và ký giấy cam kết đồng ý tiêm chủng.

Cơ quan tiêm chủng phải ghi chép, lưu giữ cơ sở dữ liệu tiêm chủng của các đối tượng bao gồm cả trường hợp chống chỉ định vào phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân.

Phiếu khám sàng lọc trước tiêm chủng và phiếu cam kết đồng ý tiêm chủng được lưu tại đơn vị tổ chức tiêm trong 15 ngày.

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