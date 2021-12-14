Phát hiện mới: Tiêm 2 liều vaccine COVID-19 vẫn không đủ để chống biến thể Omicron

Tin y tế 14/12/2021 11:13

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford đưa ra kết luận gây sốc sau khi phân tích mẫu máu của những người được tiêm hai liều vaccine AstraZeneca hoặc vaccine Pfizer.

Mới đây, hãng tin Reuters đưa tin, các nhà khoa học Anh vừa phát hiện ra việc tiêm hai liều vaccine COVID-19 không tạo ra đủ kháng thể trung hòa để chống lại biến thể Omicron của SARS-CoV-2. Phát hiện này được các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford công bố và hiện đang chờ được bình duyệt.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học phân tích mẫu máu của những người được tiêm hai liều vaccine AstraZeneca-Oxford hoặc vaccine Pfizer-BioNTech trong một nghiên cứu lớn về tiêm trộn vaccine. Kết quả cho thấy, phác đồ tiêm hai liều vaccine COVID-19 không tạo ra đủ kháng thể trung hòa chống lại biến thể Omicron, điều có thể làm tăng khả năng nhiễm virus ở những người đã tiêm vaccine hoặc đã nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, các nhà khoa học Oxford cũng nhấn mạnh chưa có bằng chứng nào cho thấy mức độ kháng thể thấp hơn trước Omicron có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện hoặc tử vong cao hơn ở những người đã tiêm hai liều vaccine.

Matthew Snape - một giáo sư tại Đại học Oxford cho biết: "Những dữ liệu này quan trọng nhưng chỉ là một phần của bức tranh. Nghiên cứu chỉ xem xét các kháng thể trung hòa sau liều thứ hai, nhưng không cho chúng ta biết về khả năng miễn dịch tế bào, và điều này cũng sẽ được kiểm tra".

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Ảnh minh họa: Internet

Hôm 10/12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng cho biết, hầu hết ca COVID-19 nhiễm biến thể Omicron được xác định ở Mỹ cho đến nay là những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Cụ thể, trong số 43 trường hợp nhiễm biến thể Omicron ở Mỹ, 34 người đã được tiêm phòng đầy đủ. 14 người trong số này cũng đã tiêm một liều tăng cường. Tuy nhiên, trong số 14 người này, 5 người nhiễm virus trong vòng dưới 14 ngày sau khi tiêm liều tăng cường – nghĩa là trước khi có được khả năng bảo vệ đầy đủ.

Mặc dù số ca nhiễm biến thể Omicron còn rất ít, nhưng chúng vẫn làm tăng thêm lo ngại vaccine COVID-19 hiện tại có thể cung cấp ít khả năng bảo vệ hơn đối với biến thể mới có khả năng lây truyền cao.

Báo cáo của CDC Mỹ cho biết, hầu hết người nhiễm Omciron chỉ có các triệu chứng nhẹ như ho, nghẹt mũi, mệt mỏi và một người đã phải nhập viện trong hai ngày. Các triệu chứng khác được báo cáo ít thường xuyên hơn bao gồm buồn nôn hoặc nôn, thở gấp hoặc khó thở, tiêu chảy và mất vị giác hoặc khứu giác.

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Một nghiên cứu của Anh chỉ ra rằng mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 có thể hiệu quả đến 75% trong việc ngăn ngừa các ca mắc biến thể Omicron.

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