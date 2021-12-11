Mới: Anh công bố nghiên cứu về hiệu quả của vaccine mũi tăng cường đối với biến thể Omicron

Nghiên cứu đầu tiên này của UKHSA về hiệu quả của vaccine đối với biến thể mới cho thấy, trong số 581 người mắc biến thể Omicron đã tiêm hai mũi vaccine của hãng AstraZeneca hoặc Pfizer/BioNTech, mức độ bảo vệ các ca bệnh xuất hiện triệu chứng thấp hơn nhiều so với biến thể Delta, song mức độ này đã tăng lên 70-75% hai tuần sau khi họ được tiêm mũi thứ ba.

Theo thông tin của Vietnamplus, một nghiên cứu của Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho thấy, mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 có thể hiệu quả đến 75% trong việc ngăn ngừa các ca mắc biến thể Omicro n có triệu chứng.

Do đó, UKHSA cũng dự báo Omicron sẽ vượt Delta để trở thành biến thể thống trị vào giữa tháng 12, đồng thời cảnh báo với tốc độ các ca mắc Omicron tăng gấp đôi sau 2-3 ngày như hiện nay, số ca mắc biến thể này tại Anh sẽ vượt ngưỡng 1 triệu vào cuối tháng 12 này.

Mức độ lây truyền biến thể Omicron giữa những người tiếp xúc gần cao gấp đôi so với biến thể Delta và phân tích ban đầu cho thấy những người đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 có nhiều khả năng tái nhiễm Omicron hơn so với biến thể Delta.

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Tiến sỹ Mary Ramsay - Người đứng đầu bộ phận tiêm chủng tại UKHSA cho biết, những dữ liệu ban đầu cần được xem xét một cách thận trọng, song số liệu cũng cho thấy những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 vẫn có nguy cơ mắc biến thể Omicron lớn hơn nhiều so với nguy cơ mắc biến thể Delta.

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid nhấn mạnh dữ liệu mới cho thấy tầm quan trọng của mũi tăng cường trong việc chống lại biến thể mới này. Các nhà khoa học và lãnh đạo ngành y tế tịa Anh cho biết tỷ lệ lây nhiễm tăng cao có thể nhanh chóng gây áp lực lên Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS).

Tim Spector - Giáo sư dịch tễ học di truyền tại Đại học King's College London cho rằng, chính phủ sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp bổ sung để ngăn chặn biến thể Omicron và giảm số ca mắc nếu số người nhập viện tăng.

Trong khi đó, ông Matthew Taylor - Giám đốc điều hành Liên đoàn NHS, cảnh báo Omicron có thể khiến "thách thức chưa từng có" mà NHS đang phải đối mặt trở thành "không thể đối phó". Ông hoan nghênh động thái của chính phủ khi kích hoạt Kế hoạch B phòng ngừa COVID-19, trong đó có quy định về đeo khẩu trang, làm việc tại nhà và "hộ chiếu vaccine" ,song nhấn mạnh chính phủ cần sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp hạn chế nếu cần thiết.

Ông Marc Baguelin - Giảng viên về mô hình bệnh truyền nhiễm tại Đại học Hoàng gia London đồng thời là thành viên của Nhóm Nghiên cứu khoa học mô hình đại dịch cúm của chính phủ cũng cho rằng, ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, các ca mắc và nhập viện vẫn sẽ tăng, song không vượt qua mức đỉnh của làn sóng dịch vào tháng Một. Theo ông, việc tiêm mũi tăng cường sẽ mang tính quyết định để đối phó với biến thể mới.