Nữ nhân viên quán bar Sunny đã đi những đâu trước khi phát hiện dương tính với Covid-19

Tin y tế 02/05/2021 15:08

Liên quan đến ca dướng tính là nữ nhân viên quán bar tại Vĩnh Phúc, mới đây, quận Hoàng Mai (nơi cô này đang ở) đã thông báo chính thức về lịch trình di chuyển của ca bệnh.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trường hợp đã được xác nhận dương tính với Covid-19 mới đây là chị B.N.H (nữ, 28 tuổi, có địa chỉ cư trú tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP.Hà Nội) - một nhân viên quán bar Sunny, Vĩnh Phúc.

Lịch trình di chuyển của B.N.H. được Công an quận Hoàng Mai thông báo cụ thể như sau:

- Ngày 23/4: Phục vụ bàn rượu cho nhóm 5 người khách Trung Quốc tại quán bar Sunny, KĐT Đông Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

- Ngày 24/4: Khoảng 16h, làm tóc tại cửa hàng Bảo Bảo (54, Sóc Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc); đi taxi (lái xe tên L.) về quán bar Sunny và làm việc, tiếp xúc nhân viên, khách hàng tại đây.

- Khoảng 0h30 ngày 25/4: Cùng bạn L.Q.A. (27 tuổi, ở Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trung, Hà Nội), anh C. (chủ quán bar Sunny) và khách của anh C. đi ăn phở, di chuyển bằng ô tô (lái xe tên T.).

2h: Đi taxi (lái xe tên V.) về Hà Nội cùng L.Q.A. và một người bạn tên V.

- Ngày 25-28/4: Đi làm bằng taxi BKS 88A 20.717 của anh V. cùng hai người bạn nói trên.

- Ngày 29/4: Đi taxi (lái xe tên Đ.) đến tiệm cầm đồ của bạn trai là B.V.T, ăn cơm cùng T. và một nhân viên.

Cùng ngày, B.N.H. có biểu hiện ho, sốt nhẹ nên được anh T. chở ra hiệu thuốc 93 Giải Phóng mua thuốc hạ sốt và kháng sinh. Hai người về chung cư số 1, Giáp Nhị, tiếp xúc em gái B.T.H. (20 tuổi, quê ở Hòa Bình).

- Chiều 29/4: Đi cùng L.Q.A. sang quán trà chanh Bụi phố cạnh quán bar Sunny.

- Ngày 30/4: Khoảng 15h xuống cửa hàng nail của chị T.T.T.D. (số 12 phố Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, có đeo khẩu trang). Trong cửa hàng có một khách chuẩn bị về.

17h: Đi taxi của anh V. cùng L.Q.A. xuống quán bar Sunny.23h: Quản lý thông báo quán dừng hoạt động, tất cả nhân viên tự cách ly tại đây.

- Ngày 1/5: Khoảng 13h được lấy mẫu xét nghiệm nhanh.

19h: Đưa đi cách ly tập trung cùng 5 nhân viên khác tại Bệnh viện Phúc Yên 21. Kết quả test nhanh khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 và chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội).

Như đã đưa tin trước đó, liên quan đến 2 trường hợp tiếp xúc gần với đoàn chuyên gia Trung Quốc (1 người trong số đó có kết quả dương tính với Covid-19 khi về nước), theo Thanh Niên, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, một trong hai F1 trên đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, đây là nữ nhân viên quán bar Sunny (TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), trú tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội. 

Vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã ghi nhận 4 trường hợp mắc Covid-19 ngoài cộng đồng và nguy cơ xuất hiện các ca bệnh mới còn rất cao. 

Nữ nhân viên quán bar Sunny đã đi những đâu trước khi phát hiện dương tính với Covid-19 - Ảnh 1

Nóng: Vĩnh Phúc phát hiện 5 người dương tính Covid-19

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Mới đây, UBND TP. Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã thông báo về 6 trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn. Theo đó, 1 người đã cho kết quả âm tính lần 2, 5 ca dương tính còn lại chưa được Bộ Y tế công bố.

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Từ khóa:   dương tính với covid-19 Vĩnh Phúc nhân viên quán bar

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