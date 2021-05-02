Nóng: Vĩnh Phúc phát hiện 5 người dương tính Covid-19

Tin y tế 02/05/2021 11:49

Mới đây, UBND TP. Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã thông báo về 6 trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn. Theo đó, 1 người đã cho kết quả âm tính lần 2, 5 ca dương tính còn lại chưa được Bộ Y tế công bố.

Theo Dân Trí, sáng ngày 2/5, một lãnh đạo UBND TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đã phát hiện 6 trường hợp tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc (người dương tính với Covid-19 khi về nước). Cả 6 người đều cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành rà soát và tìm thấy 55 trường hợp F1 liên quan đến 6 người dương tính lần 1 này.

Vào cuối buổi sáng cùng ngày, đại diện Sở y tế tỉnh này cho biết, trong 6 trường hợp dương tính lần 1 ở TP.Phúc Yên đã có 1 ca âm tính lần 2. 5 ca dương tính SARS-CoV-2 này chưa được Bộ Y tế công bố.

Trước tình hình diễn biến ngày một phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cũng đã lập tức họp khẩn triển khai các biện pháp phòng dịch.

Theo báo cáo của cơ quan công an thành phố, qua rà soát đến 22h ngày 1/5/2021, trên địa bàn thành phố có 132 trường hợp liên quan, trong đó có hơn 10 ca F1.

Lực lượng chức năng đã lập tức thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp F1; cách ly tại nơi cư trú đối với các trường hợp F2, F3. Toàn bộ các trường hợp cách ly chưa phát hiện người nào dương tính với Covid-19.

Liên quan đến vụ việc trên, theo báo cáo của UBND huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc), qua rà soát, địa phương này phát hiện có 115 người liên quan, trong đó có 25 trường hợp F1.

Như vậy, liên quan đến trường hợp của chuyên gia người Trung Quốc, tỉnh Vĩnh Phúc đã rà soát được hơn 90 trường hợp F1.

Cũng trong ngày 2/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát thông báo khẩn số 1, tìm người đến các địa điểm liên quan đến trường hợp (người Trung Quốc) nhiễm Covid-19 gồm: 

- Quán Bar/Karaoke Sunny (Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong khoảng thời gian từ 21h30’ ngày 23/4/2021 đến hết ngày 01/5/2021.

- Quán Hải sản ngon (Địa chỉ: xã Thanh trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), trong khoảng thời gian từ 12h00’ ngày 26/4/2021 đến đến hết ngày 30/4/2021.

- Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, (Địa chỉ: đường Kim Ngọc, Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) thời gian từ khoảng 21h00’ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 01/5/2021.

Những người đã đến các đỉa điểm trên liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Nóng: Vĩnh Phúc phát hiện 5 người dương tính Covid-19 - Ảnh 1

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