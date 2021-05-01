Chiều ngày 1/5, Việt Nam có 14 ca mắc COVID-19 mới

- Tính đến 18h ngày 1/5: Việt Nam có tổng cộng 1587 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 927 ca.

Theo Sức khỏe và Đời sống, số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính từ 6h đến 18h ngày 01/5: 14 ca mắc mới, trong đó có 11 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- CA BỆNH 2929 (BN2929) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 23/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 30/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2930 (BN2930) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 21/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay JL759 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2931 (BN2931) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Ngày 13/4/2021, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2932 (BN2932) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- CA BỆNH 2933 (BN2933) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- CA BỆNH 2934 (BN2934) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh: Bệnh nhi nam, 01 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 28/4/2021, BN2932-2934 từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm ngày 30/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- CA BỆNH 2935 (BN2935) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngày 29/4/2021, bệnh nhân từ Canada quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay OZ735 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 30/4/2021 dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2936 (BN2936) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh: Bệnh nhân nam, 36 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 2937 (BN2937) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 29/4/2021, BN2936-2937 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 01/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

- CA BỆNH 2938 (BN2938) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngày 29/4/2021, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5315 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 01/5/2021 dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

- CA BỆNH 2939 (BN2939) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 15/4/2021, bệnh nhân từ Rumani nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN68 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2940-2942 (BN2940-BN2942) ghi nhận tại Hà Nam: BN2941 là F1 (bạn) BN2899 và BN2940; BN2940 và BN2942 là F1 (vợ và ông nội) của BN2941; đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 38.623, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 536

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 22.915

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.172