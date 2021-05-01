Ghi nhận thêm 3 ca Covid-19 mới, một xã ở Hà Nam giãn cách xã hội, yêu cầu tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi tiệc liên hoan tụ tập đông người

Tin y tế 01/05/2021 17:18

UBND tỉnh Hà Nam ra công điện về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đại bàn đã ghi nhận thêm 3 ca mắc Covis-19 mới, ngày 1/5, UBND tỉnh Hà Nam ra công điện về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) từ 13h ngày 1/5 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người đối với các xã Bắc Lý, xã Chân Lý từ 13h ngày 1/5 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của địa phương, đơn vị.

Dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn, uống, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao cắt tóc, gội đầu, spa, làm đẹp trên địa bàn huyện Lý Nhân từ 13h ngày 1/5 đến khi có thông báo mới.

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 Hà Nam thực hiện giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 - Ảnh: Báo Nhân Dân

Cơ quan chức năng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thần tốc truy vết, dập dịch triệt để theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Thông tin, tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn huyện hạn chế tiếp xúc, di chuyển trong và ngoài địa bàn huyện để phòng, chống dịch.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu người dân tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi tiệc liên hoan, gặp mặt và các hoạt động tập trung đông người. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám hiếu và phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K.

Bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Công an tỉnh, các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và vi phạm các quy định phòng, chống dịch. 

UBND tỉnh cũng đề nghị các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tự giác thực hiện tốt các yêu cầu, biện pháp, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính quyền các cấp. Đặc biệt là yêu cầu 5K, khai báo y tế và thông tin cho cơ quan chức năng về những trường hợp vi phạm quy định cách ly phòng, chống dịch.

Ghi nhận thêm 3 ca Covid-19 mới, một xã ở Hà Nam giãn cách xã hội, yêu cầu tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi tiệc liên hoan tụ tập đông người - Ảnh 2

 

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