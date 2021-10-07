Nóng: TP.HCM thí điểm trả chi phí điều trị Covid-19 cho cơ sở y tế tư nhân

Theo đó, nguyên tắc là việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm; chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị Covid-19 thực hiện theo quy định về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Người Lao Đồng, UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế và Sở Tài chính về việc triển khai thông báo của Thành ủy TP.HCM liên quan tới chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 . Theo đó, thành phố chấp thuận chủ trương thí điểm chi trả cho các cơ sở y tế tư nhân cho đến khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Đối với các nội dung chưa được kết cấu trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh nêu trên thì thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh nhưng phải đảm bảo định mức chi và mức giá thanh toán tương đương với mức thực hiện của các cơ sở y tế công lập.

Đối với phần ngân sách nhà nước đảm bảo, trước mắt thành phố thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân chi phí điều trị bệnh nhân Covid-19 theo mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh được Bộ Y tế quy định tại Thông tư 13 và 14 năm 2019.

Tiền chi trả được trích từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch thành phố bố trí cho Sở Y tế. Phần chênh lệch giữa chi phí ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở y tế tư nhân do các cơ sở này cân đối thực hiện (bao gồm cả việc cho phép các cơ sở y tế tư nhân thỏa thuận với bệnh nhân để bù đắp chi phí).

Trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí điều trị (không sử dụng ngân sách nhà nước), thành phố cho phép các cơ sở thực hiện theo cam kết tự nguyện của bệnh nhân để trang trải chi phí. Sau khi có hướng dẫn từ các bộ ngành Trung ương, Sở Y tế TP và các cơ sở y tế tư nhân sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn.

Thành phố chấp thuận chủ trương thí điểm chi trả cho các cơ sở y tế tư nhân cho đến khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. - Ảnh: Internet

Theo Dân Trí, ngày 25/8 trước đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã ký văn bản gửi Thủ tướng về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị Covid-19.

UBND TP.HCM cho biết, qua khảo sát và trao đổi với các cơ sở y tế tư nhân, UBND TP.HCM thấy rằng, việc mua sắm thuốc, vật tư y tế... cũng như định mức sử dụng, chi phí cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 giữa hệ thống y tế công lập và tư nhân rất khác nhau. Do đó, việc ngân sách Nhà nước chi trả theo chi phí thực tế phát sinh trong công tác điều trị Covid-19 tại cơ sở y tế tư nhân gặp nhiều vướng mắc.

Cụ thể, nếu thành phố chi trả bằng mức chi phí phát sinh tại cơ sở công lập, cơ sở y tế tư nhân sẽ không duy trì được. Còn trong trường hợp TP.HCM chi trả theo mức chi phí phát sinh thực tế tại cơ sở y tế tư nhân, nhiều tác động tiêu cực sẽ xảy ra.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cho rằng, việc cùng sử dụng ngân sách Nhà nước để chi trả cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 nhưng lại có sự khác nhau giữa hệ thống y tế tư nhân và công lập là không có cơ sở thực hiện.

UBND TP.HCM thông tin thêm, theo báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân, rất nhiều bệnh nhân có điều kiện và sẵn sàng chi trả chi phí điều trị Covid-19 để được điều trị theo yêu cầu và chia sẻ một phần đối với ngân sách Nhà nước. Các cơ sở cũng đề nghị cho phép tư nhân được thu giá dịch vụ khám và điều trị bệnh nhân Covid-19.