Quận đầu tiên ở TP.HCM kiến nghị cho phép ăn uống tại chỗ

Theo UBND quận 7, qua 15 ngày thử nghiệm trên địa bàn, có 434 đơn vị doanh nghiệp và hộ kinh doanh (ngoài khu chế xuất) tổ chức hoạt động lại với 3.978 lao động. Qua đánh giá, người dân và doanh nghiệp phấn khởi với việc được mở cửa hoạt động trở lại. Các đơn vị đã chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch.

Theo VietNamNet, UBND quận 7 vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị cho phép quận này thí điểm tổ chức hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ .

Về quy mô hoạt động, tối đa 30% công suất nhưng không quá 20 người trong cùng một thời điểm.

Ngoài ra, UBND quận 7 kiến nghị UBND TP thống nhất chủ trương để quận 7 được thí điểm mở thêm loại hình phục vụ ăn uống tại chỗ với các tiêu chí sau:

Về tiêu chí, ngoài việc đảm bảo các tiêu chí trong Bộ tiêu chí số 3326/QĐ-BCĐ ngày 15/9 về đánh giá an toàn đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM, việc kinh doanh đồng thời đáp ứng thêm: Tất cả nhân viên, người lao động và khách hàng đã được tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 dưới 6 tháng.

Diện tích kinh doanh tối thiểu phải từ 100m2 trở lên, ưu tiên khu vực ngoài trời, thoáng khí, không sử dụng máy lạnh.

Phải thực hiện cam kết với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận 7 về đảm bảo thực hiện các điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống.

UBND quận 7 cũng kiến nghị UBND TP thống nhất chủ trương để quận 7 được thí điểm mở thêm loại hình phục vụ ăn uống tại chỗ - Ảnh: Internet

Được UBND quận 7 thẩm định điều kiện hoạt động, cấp Mã QR; gắn camera giám sát kết nối về Trung tâm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế quận 7 để kiểm soát nhân viên và khách hàng ra vào hàng ngày.

Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến khi TP cho phép dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ.

Theo Pháp luật TP.HCM, lý giải cho việc đề nghị này, quận 7 cho hay đề xuất trên căn cứ Chỉ thị số 18 của UBND TP về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, ngày 15/9, UBND quận 7 đã xây dựng Kế hoạch thử nghiệm khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 16-9 đến ngày 30-9.

Qua 15 ngày thử nghiệm trên địa bàn, quận 7 có 434 đơn vị doanh nghiệp và hộ kinh doanh (ngoài khu chế xuất) tổ chức hoạt động lại với 3.978 lao động. Qua đánh giá 15 ngày thử nghiệm, người dân và doanh nghiệp phấn khởi với việc được mở cửa hoạt động trở lại. Các đơn vị chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch.