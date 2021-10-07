Đồng Nai bãi bỏ giấy đi đường đối với người đi làm trên địa bàn

Ngày 7/10, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản bãi bỏ giấy đi đường đối với người lao động đi làm từ nhà đến nơi làm.

Theo Người Lao Động, ngày 7/10, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản bãi bỏ giấy đi đường đối với người lao động đi làm từ nhà đến nơi làm. Đây là động thái mới nhất của UBND tỉnh Đồng Nai để người lao động được thuận lợi khi đi làm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp từng bước khôi phục kinh tế. Theo quy định mới, người lao động khi đi làm phải đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục doanh nghiệp (nếu có), đồng thời sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng PC-Covid để để quét mã QR xác nhận tiêm chủng. Nếu không có điện thoại, người lao động xuất trình giấy xác nhận đã tiêm vắc xin (ít nhất 1 mũi và sau 14 ngày) hoặc giấy xác nhận trường hợp khỏi bệnh Covid-19 dưới 6 tháng.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các lực lượng tạo điều kiện hỗ trợ người lao động thuận tiện trong việc tham gia lưu thông trên đường đi làm. Theo Tuổi Trẻ, ngoài ra, UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo đảm quản lý chặt "vùng đỏ", giữ an toàn và mở rộng các "vùng xanh" tại địa phương.

Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động - thương binh và xã hội phối hợp với các ngành liên quan, UBND cấp huyện thông báo đến doanh nghiệp, đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp, chủ động xử lý các tình huống trong thẩm quyền. Lực lượng chức năng được tạo điều kiện hỗ trợ người lao động thuận tiện trong việc tham gia lưu thông trên đường đi làm - Ảnh: Tuổi Trẻ Theo báo Lao Động, trước đó, ngày 4/10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị bộ phận tham mưu ra văn bản chính thức về việc bỏ, không cấp giấy đi đường đối với công nhân từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, chỉ yêu cầu công nhân phải đeo bảng tên của doanh nghiệp để kiểm soát lộ trình đi lại. Theo bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, vì tình trạng người dân về quê nhiều do không được lao động, trước mắt cần thí điểm cho công nhân đã tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày được tự đi làm bằng xe cá nhân, như vậy các doanh nghiệp mới mạnh dạn mở rộng sản xuất. Cập nhật tình hình hiện tại về việc ưu thông giữa TP.HCM và Đồng Nai, trong diễn biến liên quan, hiện người lao động đi lại giữa Đồng Nai và TP.HCM chưa được phép lưu thông bằng xe cá nhân.

Hà Nội: Phát hiện bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 mắc Covid-19 Theo CDC Hà Nội, ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận vào chiều 6/10 có địa chỉ tại Hà Đông đã được cách ly và bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2.

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