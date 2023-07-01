Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp dùng thuốc không thường xuyên, gout mạn tính nhiều năm. Người phụ nữ này tự mua thuốc uống và điều trị nhiều nơi với nhiều loại thuốc giảm đau không rõ loại. Khi thấy cơ thể xuất hiện biểu hiện đau đầu âm ỉ, chóng mặt, buồn nôn, nôn khan do xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân mới vào viện cấp cứu.

Theo VietNamNet dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các bác sĩ vừa tiếp nhận bệnh nhân T.Q.H, (46 tuổi, trú tại thành phố Cao Bằng) đến viện cấp cứu vì đột nhiên xuất hiện triệu chứng nôn ra nhiều máu đỏ tươi.

Trong khi đó, các loại thuốc giảm đau phần lớn có thể dễ dàng mua ở bất kỳ hiệu thuốc nào, không cần sự kê đơn của bác sĩ. Người bệnh không biết rằng thuốc giảm đau có nhiều tác dụng phụ như có thể làm lu mờ hoặc biến dạng các triệu chứng của bệnh khiến diễn biến nặng hơn. Lạm dụng thuốc giảm đau còn gây suy thận, sảy thai, loãng máu.

Bác sĩ Hoàng Văn Kiền, Phó trưởng Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, cho biết hiện nay người dân có thói quen tự mua thuốc uống. Khi có dấu hiệu đau nhức, mệt mỏi, họ ra tiệm thuốc mua.

Các loại thuốc này khi lạm dụng sẽ xảy ra những tình trạng như:

Có thể làm lu mờ hoặc biến dạng các triệu chứng của bệnh

Chẳng hạn bệnh tăng huyết áp, suy nhược thần kinh, mất ngủ thường có triệu chứng là nhức đầu. Nếu tự ý dùng thuốc giảm đau thì triệu chứng nhức đầu sẽ giảm. Đối với những bệnh phức tạp, nguy hiểm như viêm ruột thừa, viêm phúc mạc ruột thừa… thì việc tự ý dùng thuốc lại càng rất nguy hiểm vì thuốc có thể làm che lấp triệu chứng nhưng bệnh vẫn tiến triển đến tình trạng nặng hơn.

Phản ứng dị ứng với thuốc sử dụng

Đây là tác hại rất nguy hiểm vì mỗi loại thuốc từ thuốc giảm đau, hạ nhiệt đến các loại thuốc đặc trị đều có thể xảy ra phản ứng dị ứng. Hơn nữa, mỗi cơ thể có sự phản ứng riêng biệt, chẳng hạn có loại thuốc dùng cho người này thì không sao nhưng ở người khác thì trở thành nguy hiểm.

Thuốc giảm đau phần lớn có thể dễ dàng mua ở bất kỳ hiệu thuốc nào, không cần sự kê đơn của bác sĩ. - Ảnh minh họa: Internet

Tổn thương gan

Thuốc giảm đau, đặc biệt là paracetamol có thể có hại cho gan do chất peroxit được hình thành bởi sự chuyển hóa của paracetamol trong cơ thể. Do vậy cần chú ý đến liều lượng khi sử dụng paracetamol. Uống 8 viên (500 mg) trong một ngày có thể gây ra tổn thương gan cấp tính nghiêm trọng, đặc biệt ở những người hay uống rượu và có tiền sử bệnh gan từ trước.

Kích ứng dạ dày

Một trong những tác dụng phụ thường gặp của thuốc giảm đau là kích thích dạ dày, nhất là uống thuốc trong khi dạ dày đang trống rỗng. Bạn có thể bị nôn và ợ nóng. Thuốc giảm đau như ibuprofen, aspirin và naproxen… gây kích ứng tổn thương cho dạ dày, thậm chí viêm loét và chảy máu dạ dày.

Suy thận

Thuốc giảm đau như ibuprofen, naproxen có thể gây tổn thương thận và suy thận cho những người có bệnh tiểu đường và huyết áp cao, đặc biệt những người có tiền sử bệnh thận.

Sảy thai

Phụ nữ uống thuốc giảm đau trong 20 tuần đầu của thai kỳ có nhiều nguy cơ sảy thai. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất cứ loại thuốc giảm đau nào nếu có kế hoạch mang thai hoặc đang mang thai.