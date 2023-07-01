Nam thanh niên cứng hàm, khó nói sau 15 ngày bị gạch rơi vào ngón chân

15 ngày sau khi bị gạch rơi vào ngón chân, nam thanh niên có biểu hiện khó nói, cứng hàm và được phát hiện bị uốn ván.

Theo thông tin VTC News, ngày 30/6, Ths.Bs Nguyễn Quốc Phương - Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận nam bệnh nhân 30 tuổi, trú tại Hà Nam, bị uốn ván sau 1 tháng bị gạch rơi vào ngón chân. Theo gia đình bệnh nhân, 15 ngày sau khi bị gạch rơi vào ngón chân, nam thanh niên khó nói, cứng hàm, miệng há được 2 cm, được người nhà đưa đi khám tại Bệnh viện tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị uốn ván và chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Trong quá trình nằm điều trị bệnh uốn ván hơn 1 tháng tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân phải mở khí quản, thở máy. Trong quá trình nằm điều trị bệnh uốn ván hơn 1 tháng tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân phải mở khí quản, thở máy. Ảnh: BVCC Bệnh nhân hôn mê kéo dài sau sự cố. Ảnh: BVCC Theo VietNemNet dẫn thông tin từ thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Phương - Khoa Hồi sức tích cực cho biết, uốn ván là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Trực khuẩn uốn ván tồn tại trong ruột của súc vật, nhất là trong ruột các loại ăn cỏ như ngựa, trâu, bò. Tại đây, vi khuẩn cư trú một cách bình thường không gây bệnh.

Thông thường nha bào uốn ván xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương nhiễm đất bẩn, bụi đường, phân người hoặc phân súc vật. Đôi khi có trường hợp uốn ván sau phẫu thuật, nạo thai trong những điều kiện không vệ sinh. Có trường hợp tổ chức của cơ thể bị hoại tử hoặc các dị vật xâm nhập vào cơ thể bị nhiễm bẩn tạo ra môi trường yếm khí cho nha bào uốn ván phát triển. Để phòng bệnh, người dân cần đi tiêm phòng vắc xin uốn ván đầy đủ. Khi có vết thương to hay nhỏ vẫn cần xử trí đúng cách. Bác sĩ Phương cho biết, đầu tiên cần rửa dưới vòi nước sạch để chất bẩn ra ngoài, làm sạch vết thương. Nếu vết thương chảy máu và dính nhiều bùn cát thì nên dùng oxy già sát khuẩn đẩy các hạt bụi, cát bẩn ra ngoài. Nếu vết thương có dị vật, cần rửa sạch tay rồi lấy dị vật ra, băng bó vết thương, tránh băng bó kín, chặt sẽ tạo môi trường kị khí để nha bào uốn ván phát triển. Nếu dị vật to hoặc nằm sâu thì nên đến cơ sở y tế. Nếu vết thương xuất hiện những dấu hiệu như đau tăng dần, phù nề, sưng phồng, đỏ vùng da quanh vết thương, có dịch nhầy, bốc mùi khó chịu, hạch sưng, vết thương lâu lành, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế. Tuyệt đối không được tự ý chữa bằng phương pháp dân gian như đắp thuốc, rắc thuốc bột.

Gia đình xin đưa con về 'làm ma', bác sĩ giữ lại cứu thoát khỏi tử thần Thấy con trai liên tục lên cơn co gồng cứng toàn thân, sốt cao vì nhiễm trùng uốn ván, gia đình xin bác sĩ cho đưa về "làm ma", nhưng thầy thuốc vẫn cố gắng giữ lại chữa trị suốt gần 1 tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-cung-ham-kho-noi-sau-15-ngay-bi-gach-roi-vao-ngon-chan-597620.html