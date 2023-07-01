Nam thanh niên cứng hàm, khó nói sau 15 ngày bị gạch rơi vào ngón chân

Tin y tế 01/07/2023 09:27

15 ngày sau khi bị gạch rơi vào ngón chân, nam thanh niên có biểu hiện khó nói, cứng hàm và được phát hiện bị uốn ván.

 

Theo thông tin VTC News, ngày 30/6, Ths.Bs Nguyễn Quốc Phương - Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận nam bệnh nhân 30 tuổi, trú tại Hà Nam, bị uốn ván sau 1 tháng bị gạch rơi vào ngón chân.

Theo gia đình bệnh nhân, 15 ngày sau khi bị gạch rơi vào ngón chân, nam thanh niên khó nói, cứng hàm, miệng há được 2 cm, được người nhà đưa đi khám tại Bệnh viện tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị uốn ván và chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Trong quá trình nằm điều trị bệnh uốn ván hơn 1 tháng tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân phải mở khí quản, thở máy.

Nam thanh niên cứng hàm, khó nói sau 15 ngày bị gạch rơi vào ngón chân - Ảnh 1
Trong quá trình nằm điều trị bệnh uốn ván hơn 1 tháng tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân phải mở khí quản, thở máy. Ảnh: BVCC
Nam thanh niên cứng hàm, khó nói sau 15 ngày bị gạch rơi vào ngón chân - Ảnh 2
Bệnh nhân hôn mê kéo dài sau sự cố. Ảnh: BVCC

Theo VietNemNet dẫn thông tin từ thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Phương - Khoa Hồi sức tích cực cho biết, uốn ván là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Trực khuẩn uốn ván tồn tại trong ruột của súc vật, nhất là trong ruột các loại ăn cỏ như ngựa, trâu, bò. Tại đây, vi khuẩn cư trú một cách bình thường không gây bệnh.

Thông thường nha bào uốn ván xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương nhiễm đất bẩn, bụi đường, phân người hoặc phân súc vật. Đôi khi có trường hợp uốn ván sau phẫu thuật, nạo thai trong những điều kiện không vệ sinh. Có trường hợp tổ chức của cơ thể bị hoại tử hoặc các dị vật xâm nhập vào cơ thể bị nhiễm bẩn tạo ra môi trường yếm khí cho nha bào uốn ván phát triển.

Để phòng bệnh, người dân cần đi tiêm phòng vắc xin uốn ván đầy đủ. Khi có vết thương to hay nhỏ vẫn cần xử trí đúng cách. Bác sĩ Phương cho biết, đầu tiên cần rửa dưới vòi nước sạch để chất bẩn ra ngoài, làm sạch vết thương. Nếu vết thương chảy máu và dính nhiều bùn cát thì nên dùng oxy già sát khuẩn đẩy các hạt bụi, cát bẩn ra ngoài.

Nếu vết thương có dị vật, cần rửa sạch tay rồi lấy dị vật ra, băng bó vết thương, tránh băng bó kín, chặt sẽ tạo môi trường kị khí để nha bào uốn ván phát triển. Nếu dị vật to hoặc nằm sâu thì nên đến cơ sở y tế. Nếu vết thương xuất hiện những dấu hiệu như đau tăng dần, phù nề, sưng phồng, đỏ vùng da quanh vết thương, có dịch nhầy, bốc mùi khó chịu, hạch sưng, vết thương lâu lành, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế. Tuyệt đối không được tự ý chữa bằng phương pháp dân gian như đắp thuốc, rắc thuốc bột.

 

Gia đình xin đưa con về 'làm ma', bác sĩ giữ lại cứu thoát khỏi tử thần

Gia đình xin đưa con về 'làm ma', bác sĩ giữ lại cứu thoát khỏi tử thần

Thấy con trai liên tục lên cơn co gồng cứng toàn thân, sốt cao vì nhiễm trùng uốn ván, gia đình xin bác sĩ cho đưa về "làm ma", nhưng thầy thuốc vẫn cố gắng giữ lại chữa trị suốt gần 1 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   cứng hàm khó nói nam thanh niên

TIN MỚI NHẤT

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 25 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn